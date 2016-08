Errejón flirtea con el PSOE para buscar una alternativa a Rajoy

Podemos mira al debate de investidura de Mariano Rajoy con la esperanza puesta en que ésta fracase y en que, después, logren convencer a Pedro Sánchez de acometer a la desesperada la formación de un Gobierno alternativo y de izquierdas.

El portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, ha sido el último en instar a los socialistas a tantear esta posibilidad en el caso de que –tal y como se prevé– fracase el nombramiento de Rajoy como presidente del Gobierno.

Errejón además exhortó al resto de partidos políticos a no favorecer ni por activa ni por pasiva otro Gobierno del PP. «Si todos se mantienen firmes en el no a Rajoy, se abre una segunda posibilidad en la que nosotros le decimos al Partido Socialista que cuente con nosotros», afirmó ayer en declaraciones a Telecinco, trasladando de paso la presión al PSOE para que lidere la tentativa de constituir un Ejecutivo. Podemos, que insiste en recordar constantemente que «los números dan», olvida con facilidad que el PSOE cuenta en este hemiciclo con cinco diputados menos que en la pasada legislatura –la de la investidura fallida de Sánchez–.

En la línea que mantenía Pablo Iglesias la semana pasada, el número dos de Podemos aseguró también que no puede el PSOE seguir instalado en el «triángulo imposible». Es decir: el no a Rajoy, el no a Podemos y el no a terceras elecciones, y deseó que entre las distintas vías de actuación el PSOE se decantase por un pacto con los suyos.

Los números no dan

Por último, Errejón criticó el carácter estratega de Rivera, «especializado en firmar acuerdos con los que no dan los números», a la par que con los 156 escaños –a veinte de la mayoría absoluta– que suman PSOE y Podemos veía únicamente necesarios «apoyos parlamentarios concretos de otras fuerzas».

Su compañera en la formación morada Irene Montero también defendió en Antena 3 que la mejor opción posible es un acuerdo entre Podemos y PSOE que evite que Rajoy repita en La Moncloa. Pero al margen de los anhelos de Podemos, se antoja una misión casi imposible que Sánchez resulte investido aunque fracase Rajoy.

Ayer, el portavoz de ERC Joan Tardà acusó en RAC 1 al PSOE de ser el responsable por su cobardía de que «los neofranquistas del PP sigan en el Gobierno». El de ERC aseveró además que no darán «apoyo alguno ni se abstendrán ante ninguna fuerza que no autorice un referéndum en Cataluña». Algo que según él, «Sánchez ya ha dejado claro que no reconocerá», por lo que se alejan esos «apoyos parlamentarios» puntuales a los que hacen referencia desde Podemos.

Reacciones al pacto PP-C's

Por su parte, Íñigo Urkullu, presidente del PNV, manifestó su descontento por que el PP ni les haya llamado para una negociación y por la firma de un pacto con Ciudadanos «preocupante para el autogobierno vasco».

También se ha referido al pacto entre PP y Ciudadanos Arnaldo Otegui, inhabilitado como candidato de EH Bildu a lendakari. El abertzale lo ha calificado de un acuerdo para «la unidad de España y el capitalismo salvaje», algo a lo que «se está invitando al PSOE».

El único partido que ha visto con buenos ojos este compromiso ha sido Coalición Canaria, cuyo secretario general José Miguel Barragán confirmó el sí a Rajoy «en primera ronda» y firmará hoy a las 9:15 el acuerdo con Cospedal, secretaria general del PP.