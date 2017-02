Errejón discrepa de Iglesias: «Los de arriba están más débiles, no hay que conceder ni un minuto de prórroga»

Íñigo Errejón ha defendido en solitario el documento político de su candidatura, "Recuperar la ilusión" en el arranque de Vistalegre II. El secretario político ha proclamado que "a partir del lunes más Podemos, más juntos y más fuertes", aunque en su discurso se han dejado sentir las diferencias con el proyecto que previamente había defendido Pablo Iglesias.

El secretario político ha puesto encima de la mesa su teoría respecto a la situación del resto de partidos, ya que al contrario que Iglesias considera que la situación del Gobierno de Rajoy no es sólida: "Los poderosos han comprado tiempo. No es verdad que estén más fuertes que nunca", y ha planteado que es urgente que Podemos reaccione: "Los de arriba están más débiles, no hay que concederles ni un minuto de prorroga. Hay que abrir hay que sumar".

Ese proyecto de "ensanchar" Podemos que Errejón tiene en mente debe hacerse incorporando a más gente "venga de donde venga" porque "a la ofensiva de los de arriba se le opone la unidad popular". Errejón ha señalado que el proyecto de Podemos no puede ser solo denunciar lo que hagan mal el resto de partidos: "Hemos venido a enseñarles el camino de salida, hemos venido a recuperar la soberanía nacional".

Errejón ha glosado rápidamente algunas de las líneas básicas que representa su proyecto: reconstruir el acuerdo intergeneracional, cambiar el modelo productivo y la defensa de la plurinacionalidad a través del derecho a decidir.

En última instancia, Errejón ha planteado que Podemos es la oportunidad para que no surjan para que en España no hayan surgido fuerzas de extrema derecha: "Somos el ejemplo en España de que no pasarán. Unidad, orgullo, ilusión y victoria. Adelante que se puede".