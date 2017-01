Errejón culpa a la decisión «unilteral» de Echenique la falta de acuerdo para renovar la comisión de garantías

Se acaba el tiempo y el acuerdo entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias para no confrontar proyectos en Vistalegre II está cada vez más lejos. Las plataformas de uno y otro preparan ya sus actos para el fin de semana, sin esperar a que este miércoles día 1 concluya el plazo para poder alcanzar un acuerdo.

Aunque Errejón ha asegurado esta tarde no dar «en absoluto por imposible» el acuerdo, lo cierto es que nada hace pensar que eso vaya a ser así. Cada acontecimiento apunta a lo contrario. Esta misma tarde, el equipo técnico de Podemos no ha logrado llegar a un acuerdo sobre cómo renovar la comisión de garantías.

Este órgano debe tomar las decisiones con el acuerdo de todos sus miembros (cuatro pablistas, cuatro errejonistas y dos anticapitalistas). No ha habido tal acuerdo y Errejón ha culpado de ello al secretario de Organización, Pablo Echenique: «Ha habido un equipo, sobre todo con decisión entiendo que de Pablo Echenique, que ha decidido un camino unilateral que no era el camino de un clamor que estaban diciendo el resto de candidaturas o de iniciativas, que era, acordemos que necesitamos un órgano de garantías independiente, confiable y que sea elegido de forma que no haya la menor sombra de dudas».

El secretario político ha mostrado su disconformidad con la decisión: «Lamento que se haya decidido imponer por encima del consenso en el equipo técnico una forma de elegir la Comisión de Garantías que no asegura la independencia y que no asegura la renovación, no me parece un buen paso».