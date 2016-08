El PP ve «avances importantes» pero Ciudadanos los considera «insuficientes» para cerrar el acuerdo

Ciudadanos reconoce a esta hora «avances importantes» en la negociación con el PP para apoyar la investidura de Rajoy pero no ven «todavía» la posibilidad de que se firme el acuerdo de forma inminente porque los pasos dados «son insuficientes». Piensan seguir negociando porque consideran que están aún «dentro del plazo» de 48 horas que ellos mismos fijaron ayer como límite para lograr el pacto.

A día de hoy, ya se está hablando de cifras concretas para las medidas que propone Ciudadanos: «Están sobre la mesa desde anoche», ha reconocido el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas. El encuentro del jueves, tras el «ultimátum» de Ciudadanos al PP, los equipos no se levantaron de la mesa de trabajo hasta pasada la una de la madrugada. Hoy viernes tienen previsto seguir todo el tiempo que sea necesario.

En lo que parece una escenificación por capítulos del acercamiento que conduzca a la firma final del documento, Ciudadanos enfrió un tanto las expectativas que anunciaban durante toda la mañana desde el Partido Popular sobre un muy próximo acuerdo. Una perspectiva a la que también apuntaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la conferencia de prensa que ha dado tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, Villegas ha querido jugar con la ambigüedad: «No sé lo que se entiende por inminente; estas cosas a veces se desatascan en un momento, pero ahora mismo yo veo imposible que esta tarde se pueda firmar el acuerdo» con el PP.

Respecto al contacto que mantuvieron el jueves Albert Rivera y Mariano Rajoy -un mensaje telefónico del primero respondido por el segundo-, Villegas ha explicado que el líder de Ciudadanos expresó su preocupación por lo que considera parón en la negociación en temas vitales para la formación naranja, mientras que Rajoy le ha recordado las constricciones presupuestarias a las que está obligada España por sus compromisos europeos.

Duda Villegas que haya necesidad de un encuentro directo Rajoy-Rivera para desbloquear la negociación, ya que los equipos negociadores, ha dicho, tienen «suficiente capacidad y poder» para hacerlo.

El PP es moderadamente optimista

Por parte del PP le contestaba el vicesecretario Fernando Martínez Maillo, que se ha aferrado al reconocimiento de Villegas de que existían avances, y se ha mostrado «moderadamente optimistas». Maillo ha asegurado que «la valoración es positiva» pero que «firmar hoy va a ser complejo».

Maillo ha dicho que «augura» un fin de semana con «buenas noticias para los españoles» porque «hoy estamos bastante mejor que ayer». El vicesecretario popular ha confirmado que «ayer a la una de la madrugada hablamos de dotaciones presupuestarias concretas», lo que reclamaba Ciudadanos.

Además, ha confirmado que «no hay nada que no esté ya encima de la mesa» y que «cada día hay más motivos pasra firmar un acuerdo». Lo que ha asegurado Maillo es que «el PP no acepta ultimátums», como el planteado ayer por la formación naranja.

Desde el PP han intentado mutar el pacto de investidura en acuerdo de legislatura, pero tras las reticencias de Ciudadanos, hoy ha recordado que si se trata de un acuerdo de investidura «no es necesario llegar a acuerdo en todo».

Tanto Villegas como Maillo no han considerado que Rajoy y Rivera vayan a reunirse para dar el último toque a la negociación, pero sí han confirmado su contacto en el día de ayer. Maillo ha asegurado que «Rajoy sigue al minuto el desarrollo de las negociaciones», mientras que Villegas ha dicho no estar en contra de que ambos se reunan si es preciso pero ha planteado que no lo considera necesario porque los negociadores de uno y otro partido tienen el «poder» y la capacidad suficiente como para tomar decisiones.