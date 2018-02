Enésimo plazo de Rajoy para aprobar los Presupuestos: junio de este año El jefe del Ejecutivo descarta volver a revalorizar las pensiones según el IPC y defiende la buena salud del sistema

Ana I. Sánchez

Ni siquiera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha logrado este miércoles despejar la incógnita de si habrá o no este año nuevos Presupuestos Generales, durante la sesión de control en el Congreso. A lo máximo que ha llegado el jefe del Ejecutivo ha sido a confirmar que tiene un nuevo plazo para aprobarlos: junio de este año como adelantó ABC. Pero ha reconocido ante las preguntas del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que si no logra alcanzar el entendimiento necesario para aprobarlos, las cuentas de 2017 se mantendrán prorrogadas, adoptando las decisiones que se puedan tomar. Esto es, aprobando determinadas actualizaciones vía decretos.

Pese a la crisis política de Cataluña y la posición hostil de su principal socio, Ciudadanos, Rajoy ha insistido en que sigue «trabajando para conseguir apoyos» y que su «intención» es presentar los nuevos Presupuestos «a tiempo para tenerlos aprobados a finales de junio, igual que el pasado año». «Entonces fuimos capaces de llegar a un acuerdo y me gustaría que volviera a pasar en 2018», ha insistido, recordando que el techo de gasto ya está aprobado.

Para Iglesias esta declaración de intenciones no es suficiente. Le ha recordado que la Constitución obliga al Gobierno a elaborar cada año unos nuevos presupuestos y le ha exigido que los someta a debate en la Cámara Baja tenga o no los apoyos necesarios para aprobarlos. Solo entonces, ha considerado, podrá prorrogarlos legalmente. Lo contrario, le ha advertido, es no cumplir la Constitución y ser un Gobierno «ilegal».

Rajoy ha hecho caso omiso de este ataque y se ha limitado a cargar contra los presupuestos alternativos presentados por Podemos de los que ha dicho que parecen hechos por «un millonario porque no hay manera de pagarlos». Le ha recriminado que plantee aumentar todas las partidas y que no haya «dinero para llevarlos a cabo». «Se genera frustración» ha advertido antes de recordar que aporbar las cuentas de Podemos provocaría una nueva crisis de gasto y llevar al país al borde de la quiebra. «Déjeme a mí que haga los PGE», le ha instado.

El jefe del Ejecutivo también ha desechado cualquier opción de volver a actualizar las pensiones conforme al IPC. El portavoz de UPN, Íñigo Alli, le ha instado a hacerlo pero Rajoy ha tachado la propuesta de «buenas intenciones», recordando que su responsabilidad es la de gobernar y ajustar gastos a ingresos. «Lo más importante es crear empleo» para garantizar las pensiones ha insistido, antes de defender que el sistema actual es «bueno» y «con buen nivel adquisitivo».