Mejor otra guerra sobre las que ya se libran que una paz síntoma de flaqueza. Si Pedro Sánchez, el empecinado, fuera un caballero con escudo de armas, bien podría ser este su lema: «Potius Mori quam foedari» (antes sucumbir que pactar).

Esta vez, el portazo del líder socialista a Rajoy no sonó como un signo de interrogación, fue un «requetenó» sin posibilidad de enmienda. Espetarle ayer al candidato a presidente «usted no es de fiar» fue actualizar aquel «usted no es una persona decente», santo reproche que va en la dirección opuesta a cualquier búsqueda de un gobierno, y eso tendrá un nuevo coste en las urnas. Porque aunque Sánchez se tatúe en la frente «A la tercera va la vencida», ya hemos dicho aquí cuál sería su escudo de armas.

¿Qué se esconde tras ese pertinaz «no» que sin duda será ratificado el viernes en segunda votación? El liderazgo de la izquierda. Su renovado radicalismo antiRajoy debió ser enterrado el día que el PP se impuso en las urnas mientras él vaciaba aún más su famélico zurrón. Pero a Sánchez le inquieta Pablo Iglesias y no se le ocurre mejor modo de arrinconarle que la dignidad sobrevenida... contra Rajoy. La estrategia del adversario populista fue ayer mucho más inteligente: verborrea demagógica a troche y moche y una frase: «señor Rajoy, su antagónico soy yo».

Cuentan en el entorno de Sánchez que su principal obsesión tras el 26-J era someter a Rajoy a la misma derrota que sufrió él hace seis meses. Debe estar satisfecho, por tanto, aunque el fracaso de ayer está lejos de los ridículos 131 escaños, mérito que en el futuro figurará en la Wikipedia del líder socialista (junto a su información personal, firma y escudo de armas).