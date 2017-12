Elecciones Cataluña Sergi Arola: «Estas elecciones son tan importantes como las de 1978» Chef y empresario, Sergi Arola (Barcelona, 1968) se formó junto a Ferran Adrià y Pierre Gagnaire y después de pasar por La Broche puso en marcha el restaurante Gastro, en Madrid. Actualmente alterna su trabajo en Arola Barcelona, en el Hotel Arts, con la gestión del restaurante LAB del Penha Longa Resort, en Portugal

ANA LUISA ISLAS

Madrid 13/12/2017 08:30h Actualizado: 13/12/2017 08:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

-¿Por qué hay que votar?

-Todo mundo debe expresarse. En esta ocasión no hay opción para el voto desinteresado, el «a mí no me interesa esto o esto no va conmigo». Esta cita electoral es tan importante como la del año 1978. Un 95% de participación dejaría claro cuál es el mapa político de Cataluña y entonces se podría actuar en consecuencia.

-¿Tiene remedio Cataluña?

-Tiene que tener remedio y España también. Los retos del siglo XXI son globales, lo que no hay es sitio para los «pequeñismos». Nos afectan a todos y de forma transversal. Estamos perdiendo unos años de afrontar retos que a la vuelta de muy poquito tiempo se van a convertir en retos irreversibles, por ejemplo, estamos inmersos en una sequía absolutamente devastadora y empezamos a hablar de ella apenas hace un mes.

-¿Cuál es la primera medida que debería adoptar el nuevo president?

-Charlar, no se puede dirigir un país con la otra mitad en contra. El nacionalismo es una cuestión de educación y los temas de educación requieren tiempo, pero somos una sociedad muy cortoplacista.

-¿Qué es lo peor que ha hecho el actual Govern?

-Creo que lo ha hecho absolutamente todo mal. Cuando podía haberse resarcido mediante la convocatoria de elecciones, se la pasó por el forro. El teatro del absurdo.

-¿Y lo mejor?

-Creo que hemos vivido tres cuartos de legislatura metidos en una espiral que todos sabían que no los llevaba a ningún lado.

-¿Cómo se imagina Cataluña dentro de un año?

-Espero que mejor que ahora. Yo soy un pequeño empresario, si yo la hago, la pago, tengo que responder por ello; desafortunadamente, los políticos mientras no metan la mano descaradamente en la caja, no pagan, no son responsables directos de las decisiones que toman.

-¿Hay vida más allá del debate independentista?

-Y tanto que hay vida; hay una serie de modelos laborales que están agotados, retos medioambientales que no tienen vuelta atrás, pero estamos en el debate «identitario». Un debate simplista en el que si tú no quieres la independencia, eres facha, si quieres la independencia, eres guay. La independencia es una solución del siglo XIX para borrar problemas del siglo XXI. Es un anacronismo, no una solución.

-¿Hablará de política en la cena o comida de Navidad?

-No, porque seguramente me pillará trabajando así que no creo.

-¿Quién se merece que los Reyes le traigan carbón?

-Desgraciadamente tenemos una clase política muy cortoplacista que se mueve a cuatro años vista y eso es muy poquito en un país. ¿Imagínate si las pirámides se hubiesen tenido que construir en cuatro años? Que les traigan carbón a todos, así nos quedamos todos tranquilos.