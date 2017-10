El economista que desmontó a Junqueras en la prensa independentista: «Hay empresarios llorando porque se tienen que ir en contra de su voluntad» Fernando Trias de Bes: «Los empresarios no podemos más. Se está sumiendo a Cataluña en un caos»

S.E.

El economista Fernando Trias de Bes, colaborador en varios medios de comunicación y autor de una tribuna publicada este fin de semana en el diario independentista «Ara» en el que pedía a Oriol Junqueras que no tomara por idiotas a los catalanes, ha alertado este miércoles del riesgo de una «estampida de cambios de sede» de empresas si la Generalitat sigue adelante con el proceso separatista.

«La estampida de cambios de sede va a ser enorme porque no se puede estar fuera de la homologación europea», ha declarado Trias de Bes en Cope, entrevistado por Carlos Herrera. El economista ha explicado que para poder realizar la actividad mercantil hay que estar homologado: «Todo este vacío legal impide hacer la actividad. Por eso ocurren estos cambios de sede. Los empresarios se van para salvaguardar sus negocios».

Trias de Bes ha explicitado su malestar por las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, cuando en plena fuga de empresas se vanaglorió de que aún seguían en Cataluña otras 260.000. Igual que en el artículo publicado en «Ara», recogido ayer por ABC.es, Trias de Bes ha recordado que las cuarenta empresas más importantes han abandonado Cataluña por el proceso separatista, y que estas suponen el 30 por ciento de la economía catalana.

«Me indigné cuando dijo aquello. Nos toma por tontos a los catalanes», ha declarado. La inmensa mayoría de las 260.000 empresas que se han quedado son microempresas: el 87 por ciento tienen menos de nueve trabajadores.

El columnista, que ha aclarado que no es independentista, ha pedido seriedad a los dirigentes catalanes: «Las cosas no se proclaman. Se hacen efectivas jurídicamente o no se hacen». Y ha constatado la desesperación del empresariado: «Hay empresarios llorando el día de la firma del cambio de sede porque se tienen que llevar sus empresas en contra de su voluntad». «Los empresarios no podemos más. Necesitamos orden. Se está sumiendo a Cataluña en un caos. Basta ya. Así no se puede. Hay que volver a la legalidad», ha añadido.

También ha comentado Trias de Bes el impacto del independentismo en el turismo, el principal motor de la economía catalana. Hay gente que pregunta si se puede caminar por la calle, ha dicho. «Se intenta internacionalizar el proceso y luego la gente se cuestiona si debe venir o no a la ciudad». Lo mismo le ocurre a los inversores, ha afirmado: ¿Con esta inseguridad cómo van a traer aquí el dinero?