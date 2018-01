¿Dónde está Pablo Iglesias? El líder de Podemos está desaparecido desde el 20 de diciembre, sin que el partido haya explicado a qué se debe su ausencia

Pablo Iglesias está desaparecido desde el 20 de diciembre, cuando participó en un acto sobre la Memoria Histórica en Valencia, pero en su partido todavía no han explicado a qué se debe su ausencia. El líder de Podemos, a diferencia de los dirigentes del resto de partidos, no compareció ni para valorar los resultados del 21-D ni para hacer un balance político del 2017.

Al preguntarle ayer sobre esta cuestión, el secretario de Organización, Pablo Echenique, comparó la visibilidad de Iglesias con la del resto de líderes, pero no aclaró por qué no ha vuelto a comparecer. «Cuando los presidentes de los diferentes grupos parlamentarios se habían ido de vacaciones, Iglesias estaba en el Congreso presentando la ley de Cambio Climático. Podemos es un partido colectivo, a veces sale Pablo, a veces Noelia (Vera) y yo... No hay más misterio», dijo.

El misterio, no obstante, ha continuado un día después, sin que Podemos siga sin ofrecer una explicación clara de la ausencia de Iglesias. La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado que Iglesias lleva unos días muy centrado en una tarea «extremadamente importante»" pero que a la vez «muy invisible»: la preparación de su informe político de balance de 2017 y de retos del 2018.

«Es muy importante para la labor que vamos a realizar en 2018. Esas son las tareas en las que está inmerso Pablo», ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso. Según Belarra, «en ningún caso» Iglesias ha estado ausente, porque tiene «muchísima actividad», aunque sea «invisible».

Además, ha recordado que estas semanas han coincidido con las vacaciones de Navidad. «Recuerdo haber respondido esta pregunta en varias ocasiones a lo largo de los últimos años siempre que hay periodos vacacionales», ha apostillado. «Se alude a que no está presente, pero creo que es uno de los líderes que tiene mayor visibilidad y una mayor presencia mediática», ha asegurado Belarra.