LA PROFESORA QUE ACORRALÓ A PUIGDEMONT «El discurso de los independentistas no lo escuchábamos en Europa desde la II Guerra Mundial» Marlene Wind, la directora del Centro de Política Europea de la Universidad danesa, denuncia que los argumentos separatistas llevan a «romper europa»

Rosalía Sánchez

El escenario estaba preparado: termos de café y bandejas de deliciosos Kanelsnurrer junto a la entrada, un enjambre de fotógrafos en primera fila y un nutrido grupo de jóvenes catalanes, muchos más que daneses, que aplaudieron con alborozo a Carles Puigdemont a su llegada al salón de la Facultad de Políticas de Copenhague. Incluso una señal de wifi accesible desde la sala en la que tenía lugar el debate saludaba a los internautas con las palabras «Free Political Prisoners» («Libertad presos políticos»). El acto, sin embargo, no transcurrió como el invitado esperaba.

Primero fue el director del departamento, Mikkel Vedby Rasmussen, el que advirtió que «esto no es un mitin político ni un evento periodístico, sino un acto académico», limitando el turno de exposición del político catalán para ampliar el tiempo de confrontación con los expertos. Y después llegó la artillería pesada, con la profesora Marlene Wind, directora del Centro de Política Europea de la Universidad danesa y columnista del diario Politiker. «He planteado mi intervención como una serie de preguntas… ¿tiene preparado su bolígrafo para tomar nota?», disparó de entrada. «Habitualmente no tengo tantos alumnos en mi clase», ironizó Wind en referencia al público catalán infiltrado, «así que empecemos por la democracia… ¿qué es para usted la democracia? ¿Se trata solamente de referéndums y encuestas o tiene que ver también con respeto a la ley y a la Constitución?». A esta siguieron varias ráfagas de preguntas con las que Puigdemont quedó acorralado y que sorprendieron en España por su puntería. Horas más tarde, cuando hablaba con ABC desde su despacho, la experta en asuntos europeos se mostraba todavía más preocupada que antes de debatir con Puigdemont sobre la situación en Cataluña.

A menudo, cuando analistas extranjeros hablan sobre Cataluña, caen en ciertos tópicos o imprecisiones. Es un asunto complejo que a veces ni siquiera los españoles conseguimos explicarnos del todo. Pero usted parece tener dominio certero de la cuestión. ¿Tiene algún interés personal por Cataluña o cómo se documentó para el debate?

–Como profesora de la universidad, parte de mi trabajo consiste en ocuparme de estar informada sobre lo que ocurre en Europa. Es obvio que tengo que investigar y estar al tanto de cualquier cosa que se esté haciendo con el objetivo de romper Europa y eso es lo que está haciendo el señor Puigdemont. Ya sé que él dice que quiere pertenecer a Europa, pero el desarrollo de su discurso apunta a fragmentar Europa. También sigo la situación en Bélgica, en el norte de Italia, un país en el que he vivido dos años… Dije en mi introducción anoche que no me considero una experta, pero eso no quiere decir que no estudie. No soy una experta en Cataluña, pero soy una experta en democracia.

¿Considera que la situación en Cataluña es un problema de España o un problema de Europa?

–Es sin duda un problema español que ha de ser resuelto en el ámbito español, pero se convierte en un problema europeo cuando el movimiento independentista trata de hallar vías en los medios de comunicación europeos. Entonces no podemos permanecer pasivos, tenemos que actuar. Como académicos, no podemos dejar que los populismos campen en la opinión pública sin enfrentarlos a los auténticos argumentos. No se trata de entrar a formar parte del circo de Puigdemont, pero como personas que estudian a fondo esos temas, tenemos la responsabilidad de cuestionar, de confrontar y de ser críticos.

¿Y cuál es su valoración personal sobre el problema?

–En mi opinión es muy, muy peligroso. Europa es una realidad de colaboración, una cuestión de multiplicidad de identidades, de diversidad, y de trabajo conjunto. Europa no tiene nada que ver con grupos que creen que por tener una lengua propia o una identidad o una cultura específica tienen más derechos que el resto. Es muy peligroso que haya movimientos nacionalistas y populistas moviéndose en esa dirección, que argumentan: «nosotros somos los buenos, vosotros los malos», «nosotros sabemos de qué se trata esto, vosotros no». Eso es algo que no escuchábamos en Europa desde la II Guerra Mundial, en Alemania. Y ese es el discurso de estos movimientos independentistas.

Y después de debatir cara a cara con Puigdemont, ¿cuál es su impresión? ¿Considera que es un líder capaz de llevar su desafío hasta el final?

–Desde luego está muy entrenado en ser el centro de atención y se le ve muy capaz de manejar al público, de llevar a la audiencia hacia ciertas conclusiones evitando el debate en profundidad. En definitiva, es muy capaz de agitar a sus seguidores. Pero en lo que realmente es un experto es en el arte de no responder a las preguntas que se le formulan. De todas las preguntas… no respondió a ninguna. Solo entró a los temas que estaban en su propia agenda. Y eso no es debatir. Con esa agitación se hace daño a Cataluña, se hace daño a España y se hace daño a Europa.

¿Quién sale ganando, entonces, con el separatismo catalán?

–Me temo que, si los independentistas catalanes triunfan, habrá otros populistas que traten de ganar poder por el mismo camino. Surgirán movimientos que rompan otros Estados europeos. Podemos encontrarnos con una Europa de más de cien Estados, peleándose los unos con los otros. Y al único que ese escenario beneficia es a Putin. Es muy triste decirlo, pero los independentismos alimentan, en el plano global, la ambición rusa de una Europa debilitada y, si es posible, rota.

¿Fue ese el movito por el que invitaron a Puigdemont?

–No, no lo invitamos nosotros. Fueron personas de su delegación las que se pusieron en contacto con la universidad para decir que estaba en Dinamarca y ofrecer el acto. Creo que su objetivo era lograr la atención de los medios de comunicación. Lo pensamos mucho porque no queríamos que nos utilizase ni contribuir a su circo. Pero era una pena perder la oportunidad de confrontarlo y finalmente aceptamos desde un planteamiento crítico. No es que decidiésemos ser críticos con motivo del evento, sino que realmente lo somos. Porque es muy necesario ser crítico con los populismos.