Último Comité Federal del PSOE, celebrado en Alcalá de Henares - Óscar del Pozo

Dirigentes territoriales pedirán a Ferraz que no haya primarias donde se gobierna La dirección federal es sensible a esta petición. El reglamento federal limita las primarias en estos casos, pero no las impide Ferraz presentará el reglamento de primarias para 2019 en el próximo Comité Federal. Algunos dirigentes apuestan por tener los candidatos designados antes de verano, en otras federaciones piden cautela