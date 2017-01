Patxi LÃ³pez: Â«Fue un error abstenerse para darle el Gobierno a RajoyÂ»

ABC.es Madrid Guardado en: España 15/01/2017 13:19h

13.11 Patxi López se despide y da por terminada su comparecencia.

13.06 «Hablé con Javier Fernández, fue de los primeros con quien hablé. La gestora nos tiene que conducir al congreso con neutralidad e imparcialidad».

13.01 «No entiendo el PSOE sin el PSC. Es el peor de los mensajes que podemos lanzar al país».

12.59 «El PSOE no está dividido norte y sur. Todos los socialistas entendemos España no solo como un mapa sino como espacio de un gran pacto de ciudadanos con pensamientos diversos y plurales. El PSOE no va a jugar nunca a enfrentar unos territorios contra otros ni a enfrentar identidades. Va a jugar siempre a sumar, a buscar espacios de convivencia, por eso defendemos un modelo federal que entiende este país como un lugar diverso y plural».

12.56 «El primer acto que quiero hacer es en mi tierra, es en Portugalete».

12.46 «El Congreso tiene que ser el de la unidad y la integración. No creo que haya dos partes en el PSOE. Hay cargos que tenemos pensamientos diferentes y defendemos cuestiones distintas, pero hay que exponerlos sin dramatismos para que la militancia elija. Mi candidatura no es contra nadie, es a favor de un PSOE unido, integrador y fuerte».

12.43 «Me gustaría sumar a Pedro Sánchez en mi proyecto, como a miles de militantes, para sumar fuerzas e integrar. En este partido no sobra absolutamente nadie».

12.41 Sobre acercarse a Podemos: «El PSOE tiene que tener un proyecto autónomo. No me gusta un partido socialista que se define por su cercanía con una fuerza política u otra. Me gusta un PSOE que ocupa el espacio de la mayoría social progresista de este país. Yo quiero una alianza con esos ciudadanos».

12.34 «Hoy estoy presentándome como candidato a la secretaría general. Quien va a ser candidato a la presidencia del gobierno lo van a decidir en el futuro los militantes. Si Pedro Sánchez se presenta.... esta no es una candidatura para impedir que otros se presenten, yo no voy a dar ni un solo argumento para que alguien no sea secretario general. Yo solo quiero defender mi proyecto»

12.32 «Ayer hablé con Pedro y con todos los líderes territoriales para contarles mi decisión. Pero no voy a exhibir esas conversaciones. Tengo un gran respeto por Pedro Sánchez, con el que he compartido muchas cosas».

12.31 «Me presento ahora porque no podemos perder el tiempo. Hay que cerrar esto cuanto antes, que la militancia conozca lo que defendemos cada uno».

12.29 «Quiero un partido fuerte e integrador. Dar lo mejor de nosotros mismos»

12.29 «Fue un error abstenerse para dar el Gobierno a Rajoy». «Una vez votado asumimos la decisión, y eso es lo que nos hace ser un partido».

12.19 «Defiendo una dirección colectiva. Recuperar el gusto por el respeto entre compañeros y compañeras».

12.16 «Tenemos que hablar los nuevos lenguajes, ocupar los nuevos espacios y ser el referente de una sociedad dinámica que no acepta la resignación ni el acomodamiento. La derecha defiende cosas diferentes. Nosotros vamos a representar a los grupos que se están quedando fuera del bienestar colectivo: los parados, los jóvenes que han perdido la esperanza, las mujeres aterrorizadas por la violencia machista, las clases medias que están dejando de serlo, los emprendedores que arriesgan, los investigadores que nos dan horizonte como país, los funcionarios que están siendo maltratados... Esos dan sentido a la existencia del partido socialista. Defendemos a los más vulnerables y ofrecemos la construcción de una sociedad más justa».

12.15 «Propongo reforzar la unión en Europa, los derechos compartidos. Solo la izquierda puede dar un nuevo impulso a Europa. También quiero construir un sistema social justo, redistributivo... Apostar por una España federal en una Europa federal»

12.14 «Quiero un Partido Socialista que defienda los principios del feminismo para garantizar la igualdad de las mujeres».

12.12 «Tenemos que volver a los principios básicos del socialismo. La lucha por la igualdad y la libertad. Reivindicar el sistema democrático como el poder sobre todos los poderes, afirmar que la economía es un bien público que tiene que tener reglas. Reivindicar el pacto social, que reconoce el capital, pero que redistribuye de manera justa los beneficios».

12.11 «Mi proyecto es la socialdemocracia sin matices»

12.09 «No hemos sabido entender lo que pasaba en las sociedades europeas, ver que los nuevos marginados sociales forman parte de grupos muy diferentes entre sí y que a todos los une la falta de futuro, la incertidumbre y el miedo. El paro, los recortes sociales, los casos de corrupción... han sido devastadores sobre el ánimo de los españoles. España es un país exhausto».

12.07 «Asumo todo el legado del PSOE. Tanto los aciertos como los errores».

12.07 «Estoy convencido de que podemos crear un nuevo proyecto político que recupere el liderazgo y derrote a la derecha. Me siento con fuerzas para reconstruir el partido y unir a todos y proyectarnos con nitidez ante la sociedad».

12.06 «Me presento con humildad y sin dramatismos»

12.05 «(En el PSOE) Hemos dado más de un espectáculo. Hay que abrir un nuevo tiempo que unifique al partido y demos una herramienta para representar a millones de ciudadanos que se sienten huérfanos. Hace falta un PSOE renovado, unido con un proyecto de izquierdas para que juntos recuperemos derechos y libertades. No son tiempos de cálculos de poder sino de propuestas claras».

12.03 «He decidido presentar mi candidatura y me dispongo a recoger los avales cuando se abra este proceso de manera oficial. Sé que asumo una gran responsabilidad y son momentos difíciles, pero son tiempos para defender las propias convicciones».

12.02 Comienza la comparecencia de Patxi López.

11.45 El exlendakari se enfrenta a una poderosísima Díaz, pero aúna en torno a él al PSE (Idoia Mendia), La Rioja (César Luena) y, aunque de manera menos explícita, también a Francina Armengol (Baleares), Sara Hernández (Madrid), y los secretarios generales de Murcia (Rafael González Tovar) y Cantabria (Eva Díaz Tezanos).

11.35 Como informó ABC, Patxi López llevaba semanas presionando, sin éxito, a Pedro Sánchez para que no se presente y le deje el camino sin trabas. Finalmente ha tomado la iniciativa, previo aviso al exlíder. Espera sumar en torno a su proyecto a la mayoría de lo que ha sido el sanchismo, para evitar que la presidenta andaluza, Susana Díaz, se haga con el control del partido.

11.30 El exlendakari y expresidente del Congreso, Patxi López, presentará oficialmente esta mañana (12.00 horas) en Madrid su candidatura a la presidencia de la Secretaría General del PSOE. La convocatoria, ayer, del 39Congreso del PSOE los días 17 y 18 de junio ha dado el pistoletazo de salida a la carrera de los aspirantes y, contra pronóstico, López será el primero en anunciarlo.