Directo independencia Cataluña: El Gobierno perfilará este sábado las medidas del artículo 155

8.19 La Guardia Civil finalizó pasadas las 23 horas de anoche, tras doce horas en su interior, el registro en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lérida, a donde había llegado hacia las once de la mañana para obtener las grabaciones de la centralita de comunicaciones en la demarcación el 1-O y volcar el contenido de los teléfonos móviles de dos mandos. Los agentes del instituto armado se personaron en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lérida que, además de las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también solicitó diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos y un agente de la policía catalana en la demarcación.

8.08 En su deseo por generar simpatía fuera de nuestras fronteras, el separatismo catalán no ha dejado de recoger calabazas. Más allá de las conferencias impartidas por Raúl Romeva en los meses previos al 1-O (con escaso éxito de crítica y público), el independentismo no ha conseguido reunir, ni antes ni después del referéndum ilegal, los apoyos internacionales que anhela para prolongar su «causa». Tras inflar la cifra de heridos del 1 de octubre, Puigdemont esperaba una ola de solidaridad europea. El presidente de la Generalitat quiso convalidar un listado de dudosa credibilidad por apoyos internacionales y se encontró con un portazo. El primero vino de Europa, que se puso del lado de Rajoy y sigue negándose a cualquier tipo de mediación con el gobierno de la Generalitat. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, fue muy claro hace solo siete días. Bruselas no quiere abrir la caja de pandora y Juncker no quiere «una Europa formada por 98 países». «Si permitimos, aunque no sea nuestro asunto, que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gusta. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países, sería imposible». Lea la historia completa aquí.

8.07 La secesión de Cataluña dispararía la deuda de España al 120% de PIB. Empresas y bancos han logrado esquivar con el cambio de sede el primer envite del desafío secesionista catalán, pero el efecto dominó del conflicto político en el ámbito económico se antoja mucho más complejo de frenar. Los economistas han puesto ya el foco en la ratio de deuda, uno de los puntos débiles de la economía nacional y que se vería sensiblemente dañada por el enquistamiento del desafío. Así, según Funcas, un impacto inmediato en la economía para España de una declaración unilateral de independencia sería que el peso de la deuda nacional se dispararía hasta el 120% del PIB, desde el entorno del 100% en el que se mueve actualmente.

8.01 Gobierno y PSOE perfilan un 155 «limitado» con elecciones en primavera. Este sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario, para aprobar un informe con las medidas que se aplicarán en Cataluña, con el fin de restaurar la legalidad. Ese informe se trasladará al Senado, el mismo sábado, para proceder a su tramitación, que podría estar finalizada el viernes 27, según fuentes parlamentarias. Las medidas están totalmente pactadas entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos. Ayer mismo, por la mañana, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con la dirigente socialista Carmen Calvo en La Moncloa para cerrar los últimos flecos. Por la tarde continuó el intercambio de documentos e información, y hasta mañana se perfilará cada detalle. Según fuentes de La Moncloa y del PSOE, el objetivo ha sido lograr una intervención «limitada» en Cataluña, al amparo del 155, que derive en un escenario electoral, dentro de la legalidad, con un horizonte de urnas previsto en la primavera.