MADRID 22/10/2017 08:49h Actualizado: 22/10/2017 09:51h

09.50 Las Marchas de la Dignidad han convocado una concentración este domingo a las 19.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid, comunicada a la Delegación del Gobierno, para exigir la libertad "inmediata y sin cargos" de líder de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sánchez y del presidente de la también independentista Omnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados preventivamente por un posible delito de sedición.

El Corriere hace referencia a la destitución del Gobierno catalán

09.30 El italiano La Repubblica incluye una foto de la manifestación celebrada el sábado en Barcelona, con miles de personas, y titula "Cataluña, Rajoy aplica el artículo 155: Elecciones dentro de seis meses. Barcelona va por la calle. Puidgemont: Es un golpe". El británico The Guardian pone en su primera página sendos vídeos de Rajoy y la manifestación con Puigedmont con el titular: "La crisis de Cataluña se intensifica a medida que España se consolida para imponer la regla directa en cuestión de días". Y agrega que "aumentan las tensiones entre partidarios y opositores de la independencia".

09.oo The New York Times pone en primera y destacada una nota que titula "En una escalada de la crisis, el Gobierno español propone remover al líder político de Cataluña". Agrega que "la confrontación en aumento por el movimiento independentista en Cataluña dio un enérgico salto este sábado" cuando Rajoy anunció que "removerá al gobierno de la región e iniciará un proceso para gobernar la región directamente desde Madrid". Por su parte, el diario francés Le Monde titula en su portada: "Carles Puigdemont quiere reunir al Parlamento catalán para responder a Madrid". El diario alemán Der Spiegel incluye una fotografía del presidente autonómico catalán y titula un artículo: "Separatistas en Cataluña. Represión o revolución". Añade que "Madrid es serio: con el artículo 155, el Gobierno finalmente pondrá fin a la búsqueda de independencia de los catalanes. Los separatistas en Barcelona no quieren doblegarse".

08.30 Cataluña es portada este domingo en los principales medios de comunicación internacionales, que resaltan el «golpe audaz» o «decidido» del Ejecutivo español al proponer el cese del secesionista Gobierno regional catalán, así como la «escalada de la crisis». The Washington Post titula que «España exige que Cataluña elija nuevos líderes semanas después de que la región votara por la independencia», en referencia a la consulta declarada ilegal por la justicia.