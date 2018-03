Los diputados de ERC citados mañana por Llarena sopesan renunciar a su escaño Carme Forcadell, Marta Rovira, Dolors Bassa y Raül Romeva esperan de este modo que el juez no considere necesaria ninguna medida cautelar contra ellos

Los diputados de Esquerra citados mañana a declarar por Pablo Llarena están sopesando renunciar a su escaño para evitar que el magistrado pueda considerar que exista riesgo de reiteración delictiva. Carme Forcadell, Marta Rovira, Dolors Bassa y Raül Romeva esperan de este modo que el juez no considere necesaria ninguna medida cautelar contra ellos, especialmente la prisión preventiva.

La decisión no está todavía tomada, pero el realismo está llegando a marchas forzadas al independentismo, y ni Jordi Turull ha hablado de «república» o de «espacio libre de Bruselas» en su discurso de investidura, ni el partido independentista de toda la vida que siempre ha sido Esquerra cree que pueda ir más allá de lo que la Ley señala, y no sólo la acata «por imperativo legal» -como antes juraban sus cargos- sino que se amoldan a ella entendiendo que no tienen ningún otro camino ni posibilidad.