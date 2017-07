Las dificultades de Naseiro para escuchar y recordar convierten en un circo su comparecencia en el Congreso

La comparecencia del extesorero popular Rosendo Naseiro ante la Comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP del Congreso se ha convertido en un espéctaculo, ante sus dificultades por recordar, entender y escuchar a los diputados, con constantes interrupciones, exabruptos y desviaciones del asunto. «Que la pregunta sea más concisa porque quiero marcharme y tomar unas pastillas», ha rogado a la portavoz de Podemos, Carolina Bescansa.

En otro momento ha señalado, «voy en zapatillas, no sé por qué lo cuento», mientras en varias ocasiones ha exclamado «¡qué barbaridad!», ante las preguntas de los diputados. Naseiro, coleccionista de arte, ha terminado por señalar que Bárcenas no entiende de cuadros: «Para mí, no». Y ha criticado a los políticos actuales al recordar que él abandonó su cargo al haber sido procesado, sin que nadie se lo pidiera. «Yo estaba en la política porque creía de verdad en la política». «Usteden tardan mucho en dimitir», ha criticado.

Pero el momento álgido ha tenido lugar durante el turno de preguntas del portavoz de ERC, Joan Tardà, al que Naseiro ha vaticinado que llegará a su edad porque «está muy gordo, aunque me cae simpático». El presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, disimulaba la risa a duras penas y le ha tenido que apagar el micrófono varias veces para que no interrumpiera a los portavoces.

Roce con Cantó

Naseiro, de 82 años de edad, ha sido interrogado por los grupos parlamentarios por cuestiones de hace casi treinta años, pidiendo constantemente que le volvieran a formular las preguntas por no ser capaz de contestarlas. También ha ofrecido contradicciones entre lo declarado en el pasado o ante el tribunal, que ha achacado a su falta de memoria. Y ha insistido en que las preguntas fueran concisas y «sin echar discursos fuera», lo que ha sentado muy mal tanto a Quevedo como a los diputados de la oposición que le han espetado que están en su derecho de preguntar como crean conveniente.

La sesión también ha tenido momentos de tensión ya que Naseiro ha dudado de la legalidad de su interrogatorio. «Dicen que no juzgan nada pero vienen aquí como un tribunal, y te juzgan, 30 40 años despues, yo creo que esto no es legal», señala. «El principio de legalidad esta controlado por los letrados que nos acompañan y que no han señalado otra cosa en contra, otra cosa es que le incomode», le ha reprochado Quevedo.

No obstante, la mayor tensión se ha producido al inicio de las preguntas del portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, que ha comenzado lamentando que «el otro día tuvimos al tesorero mudo (Luis Bárcenas) y hoy al tesorero sordo, no sé lo que sera lo siguiente».

Naseiro le ha replicado que «usted no sabe como va a estar mañana, cuido mi salud y estoy muy sanito», mientras el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, intentaba ordenar el debate. Durante ese turno, el extesorero popular ha acusado al juez que impulsó el denominado caso Naseiro de ser un «rojo» y un «mentiroso que me detuvo ilegalmente».

Cheques

Cuando el extesorero ha logrado responder, el eje de su discurso ha sido negar completamente la existencia de una caja B o la petición de comisiones ilegales a empresas en aquella época, asegurando que la financiación popular era completamente legal. Sí ha admitido que «a veces en un mitin alguien te daba un cheque o se lo daban a Fraga y ¿qué tiene que ver eso?». También señaló que una vez un cheque fue entregado a manos de los guardaespaldas que supuestamente lo entregaron en la sede. «Cuando se recibía dinero se ingresaba en la cuenta que había para la campaña y cuando eran donativos en otra cuenta», subrayó después. También ha asegurado que el PP no pagó ni un solo euro de su defensa.

Cantó ha lamentado el «show» en que se ha convertido la sesión y que, a su juicio, ha sido orquestado por el Partido Popular y el propio Naseiro. «Tiene un coste muy elevado y puede hacer que los ciudadanos duden mucho de los ciudadanos que estamos haciendo aquí». Finalmente, ha criticado a Naseiro «su sordera y memoria selectiva» y le ha afeado no haber hecho el «favor» que debía a la sociedad española. En la misma idea ha coincidido ERC. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha lamentado los silencios y olvidos de Naseiro y ha renunciado ha hacer uso de su turno de preguntas.