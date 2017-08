IU descarta sancionar a Llamazares por crear un partido

IU de Asturias está molesta con su portavoz en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, tanto con el fondo como por la forma con la que ha anunciado la creación de un nuevo partido, «Actúa», decisión que para la dirección de la coalición en el Principado no va a llevar aparejadas sanciones ni pone en riesgo la unidad de la formación.

El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, y el secretario de Organización, Alejandro Suáez, tienen previsto entrevistarse personalmente con Llamazares, presumiblemente mañana, para pedirle más explicaciones de las que en las últimas horas ya les ha dado telefónicamente por haber registrado el miércoles junto al juez Baltasar Garzón ese partido, con el que podría optar a las elecciones de 2019.

En principio, esa decisión no va en contra de los estatutos de la coalición, según ha reconocido Argüelles, si bien ha incidido en que es algo «desagradable» que va a exigir de una solución política, porque no se puede admitir que el portavoz de IU en el parlamento asturiano haga declaraciones que no tengan que ver con el proyecto político de la coalición.

No obstante, en principio los estatutos no contemplan sanciones por la creación de un partido ni la dirección baraja, en principio que éste sea apartado de la portavocía del grupo de IU en la Junta General del Principado, un cargo que deciden los diputados integrantes del mismo, pero que, por tradición política de la coalición, decide la dirección política, según Suárez.