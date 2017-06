El descarado aspecto de un Monedero de veraneo agita Twitter

El exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero protagoniza un anuncio para promocionar la Universidad de verano de Podemos que se organiza en Cádiz durante la primera semana de julio.

En el vídeo puede verse cómo el profesor, caracterizado con bañador, gafas de sol y camiseta sin mangas, hace una maleta con elementos tan variados como gafas de bucear, un cómic, y un libro de Marx y Engels en su idioma original. «Pero Monedero, ¿adónde vas?», le pregunta un chico que toca la guitarra. «Pues a la Universidad de verano de Podemos. Me voy para Cai», contesta Monedero con acento gaditano forzado.

Aquí va el vídeo, que no tiene desperdicio:

El Instituto 25 de Mayo para la Democracia (I25M), fundación que organiza la Universidad de Podemos, ha utilizado el vídeo en las redes sociales para promocionar el evento que se celebra en Cádiz desde el 6 al 9 de julio. Y, de hecho, podemos decir que la jugada de poner a Monedero en versión veraniega les ha salido redonda, puesto que la «conmoción» suscitada por el aspecto del fundador de la formación morada ha sacado, esta vez, lo mejor y más sano de Twitter. Hasta el propio Monedero ha contestado a alguno de ellos siguiendo la guasa.

Así, los tuits humorísticos a consecuencia de la apariencia de Monedero no han tardado en llegar, a sabiendas todos ellos, hay que decir, de que se trata de un vídeo promocional y que no tiene porque ir vestido normalmente de esta guisa (aunque tampoco se puede descartar, ni tendría nada de malo). También habría que mencionar que Monedero no es ajeno a la interpretación, puesto que ha hecho cameos o apariciones en películas como «Gente pez» y «Gente en sitios».

Destacamos, sin más dilación, algunos de los tuits más divertidos:

Igual no me entendéis, pero aquí Monedero tiene pinta de tener un kiosko de chucherías en las 3000 viviendas. pic.twitter.com/bSYg18sy2X — Punta (@lapuntitanamas) 29 de junio de 2017