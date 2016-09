«Desaliento» en el PP ante la segunda votación de hoy

A las siete de la tarde de hoy está convocado el Pleno del Congreso, para abrir el debate previo a la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy. Las esperanzas en el entorno del candidato del PP respecto a un cambio en el sentido del voto del PSOE, que permitiera la elección de Rajoy, son cercanas a cero. «El desaliento es total», aseguraron fuentes próximas al líder del PP.

En esta segunda votación, que no será antes de las ocho y cinco de la tarde, Rajoy necesita mayoría simple, más síes que noes, para ser investido. Se presenta con 170 votos afirmativos (PP, Ciudadanos y Coalición Canaria), frente a 180 «noes» del resto de la Cámara. Le harían falta al menos 11 abstenciones.

Nadie espera a estas alturas que vaya a producirse un cambio en la actitud de Pedro Sánchez ni del Grupo Socialista que permita desbloquear la situación política. De hecho, Rajoy, que pretendía aprovechar las 48 horas que hay entre la primera votación y la segunda para buscar nuevos apoyos, ha desistido y no tiene previsto mantener ningún contacto con el PSOE, según fuentes de Moncloa. El líder del PP huye de los espectáculos, y Sánchez ha dejado perfectamente claro que no quiere nada con él. «Usted no es de fiar», le llegó a decir.

La investidura, pues, resultará previsiblemente fallida, por segunda vez en la democracia, después de la de Sánchez en marzo, aunque este se quedó con 131 votos a favor.

¿Y ahora, qué? De entrada, la candidatura de Rajoy decaerá esta misma tarde si el Congreso no le otorga su confianza. Una vez efectuadas las votaciones de la investidura, «se tramitarán sucesivas propuestas» de candidato, por lo que es necesario que el Rey abra una nueva ronda de consultas. El tictac electoral empezó a andar el miércoles 31 de agosto. Desde ese momento hay dos meses para tratar de buscar un candidato que obtenga la confianza del Congreso.

La presidenta del Congreso deberá comunicar oficialmente al Rey el resultado de la votación de hoy, y a partir de ahí corresponderá a Don Felipe decidir el momento de la nueva ronda de consultas. Todo apunta a que podría aplazarse hasta después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. Será el momento de confirmar si hay voluntad de llegar a un acuerdo o de ir a terceras elecciones.