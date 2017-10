Así decidió Rajoy convocar elecciones

Curri Valenzuela

Fue en el transcurso del Consejo de Ministros del viernes por la tarde, celebrado para poner en marcha el 155. Hasta entonces, en las reuniones del Gobierno y en los comités de dirección del PP se había tratado la cuestión de adelantar las elecciones autonómicas catalanas como estaban solicitando el PSOE y Ciudadanos únicamente como una de las posibles opciones. Mariano Rajoy, partidario inicialmente de demorar la convocatoria seis meses, había llegado a aceptar que se celebraran en enero. Pero en medio del Consejo surgió la idea de llevarlas a cabo lo antes posible. Al terminar, el presidente habló con Pedro Sánchez y Albert Rivera, los dos apoyaron la idea, y solo unos minutos después comunicó la fecha del 21 de diciembre en la rueda de prensa que tenía convocada.

Dado el secreto impuesto a las deliberaciones del Consejo de Ministros, ninguno de estos comenta los argumentos a favor o en contra que se esgrimieron en el debate, pero es fácil suponer que con el adelanto electoral a la primera fecha disponible el Gobierno se aseguraba el apoyo de PSOE y Ciudadanos a las medidas derivadas de la aplicación del 155 y también quedaban resuelta las dudas jurídicas que se planteaban a la posible intervención del Parlamento catalán, para el que en principio se había previsto que continuara trabajando, pero con sus competencias limitadas. Al convocarse elecciones la Cámara legislativa queda previamente disuelta.

Es imposible saber de quien partió la sugerencia escuchada en la mesa del Consejo de Ministros de convocar elecciones en la primera fecha posible, pero sí bastante fácil deducir que la idea original derivaba del amago de Puigdemont de tratar de detener la aprobación del 155 en el Senado llamando a los catalanes a las urnas en esos días. ¿Si lo pensaba hacer él, por qué no nosotros?, pudieron pensar algunos de los ministros. La jugada estratégica de Rajoy, aplaudida posteriormente por propios y ajenos, se tuvo que considerar un movimiento eficaz de descolocar a los secesionistas, aunque sea por unos días porque, como confiesa un ministro, «de esta no hemos salido todavía. Sabemos que ellos no van a aceptar lo que se les viene encima; solo sabemos que van a montar algo».

A juzgar por los comentarios posteriores de dirigentes del PP también es probable que los ministros debatieran sobre la inconveniencia de adelantar las elecciones desde el punto de vista de las perspectivas negativas que ello supone para su partido. «A nosotros no nos va a ir bien», reconoce uno de sus altos cargos. Sus encuestas internas les pronostican 8 o 9 escaños, bastante por debajo de los ya escasos 11 que obtuvieron en 2015, con una fuga importante de votos hacia Ciudadanos, que podría subir de 25 a 28-30 escaños.

Ante ese panorama ya han empezado a surgir voces en la dirección popular que sugieren la conveniencia de presentar una candidatura conjunta de los partidos constitucionalistas. Existe el precedente de la fusión de Convergència y Unió con Esquerra Republicana en la candidatura de Junts pel Sí que ganó las elecciones de 2015 y que ha funcionado como un solo grupo parlamentario para impulsar el programa secesionista que ha culminado con la declaración de independencia.

Los populares tienen la intención de seguir planteando la necesidad de llegar a algún acuerdo con Ciudadanos y el PSC para evitar que los nacionalistas puedan volver a formar gobierno, pero lo consideran muy difícil, especialmente con los socialistas, que ya gobernaron con ERC y que se sienten mas cómodos en la equidistancia entre secesionistas y constitucionalistas. «Ojalá fuera posible» -afirma uno de los máximos dirigentes del PP nacional-. Pero ellos no están por la labor.