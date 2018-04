El debate de los Presupuestos arranca con Cs y PP enfrentados por las negociaciones con el PNV Cs acusa al Gobierno de «proteger golpistas» por negar la presunta malversación en el 1-O

Itziar Reyero

Ciudadanos extremó ayer su ofensiva contra el Gobierno del PP al que llegó a acusar de «proteger golpistas» por negar que pudo existir malversación de dinero público para el procés. La inminente negociación de los Presupuestos con el PNV ha vuelto a tensar la debilitada cuerda que une a Albert Rivera con Mariano Rajoy. El partido naranja demoniza la negociación «oscura» del Gobierno y el PNV, aún incipiente, para aprobar las cuentas alimentando la idea de que el PP concederá «privilegios» como el «cuponazo» al País Vasco por sus cinco escaños, aireando incluso que podría trocear la Seguridad Social o liberar etarras.

Miguel Gutiérrez acusó directamente a Rajoy de estar «sosteniendo y protegiendo» a Carles Puigdemont por negar la presunta malversación de la Generalitat para orquestar el referéndum ilegal del 1-O. «Insistimos en que queremos que se sepa la verdad y que deje este Gobierno de proteger a los golpistas y secesionistas y (de afirmar) que no se usó dinero de todos los españoles para financiar un golpe secesionista en Cataluña», aseveró ayer.

El partido de Albert Rivera considera «impresentable» que según un informe de la Guardia Civil, en poder del juez Llarena, la Generalitat haya podido malgastar casi 2 millones de euros para el proceso separatista y que el Gobierno siga negándolo. Montoro insiste en que no hubo desvío sino que pudieron falsificarse facturas.

«Para no reconocer que Puigdemont les engañó, estan mintiendo a todos los españoles. Creemos que no es aceptable», dijo el diputado de Cs, que exigió al Gobierno «explicaciones oportunas» sobre si pudo ser engañado por la Generalitat y haber descontrolado el destino de fondos para el «procés» pese a tener intervenidas las cuentas catalanas. Si el juez confirma que hubo malversación, pedirán dimisiones.

Cs tampoco se fía de la negociación que mantiene el Gobierno con el PNV, aún incipiente, para aprobar los Presupuestos. Los de Rivera aseguran estar vigilantes para que no se den «privilegios» al País Vasco, como a su juicio ocurrió el año pasado durante la renegociación del cupo vasco, pese a lo cual Cs votó a favor de las cuentas de 2017. «No vamos a consentir que se rompa la caja única de la Seguridad Social, no vamos a consentir que se otorguen privilegios a los etarras», enfatizó Gutiérrez, muy duro ayer.

Aunque ni el PNV exige hoy la Seguridad Social -sí reivindica su gestión económica, empleados públicos, ventanillas del paro, como recoge el Estatuto de Guernica-, el presidente Rajoy se vio obligado a zanjar ayer que no cederá ni las Prisiones ni la Seguridad Social. «Absolutamente nadie me ha hablado ni de las Prisiones, ni de la Seguridad Social», destacó rechazando que Cs llegue a poner en cuestión su pacto presupuestario por una «noticia falsa», informa M. Calleja.

«Frivolizar» con ETA

El portavoz popular, Rafael Hernando, censuró que Rivera «frivolice» y «utilice el tema de ETA para atacar al PP» y le avisó de que no aceptan «lecciones de cómo se combate el terrorismo, y menos de quienes acaban de llegar», dijo, recordándole que PP y PSOE han perdido a compañeros.

Ante la información de ABC de que el PNV busca mejoras que calmen la rebelión de los pensionistas vascos para facilitar su apoyo a los Presupuestos, Hernando afirmó que «el margen es mínimo» y recordó que ya se recogen subidas de las pensiones más bajas y las de viudedad, hasta un 3,8%.