El presidente del Gobierno tiene esta semana una inmensa oportunidad para consolidar su liderazgo político ante la opinión pública. El fin de curso llega en forma de apoteosis final: el miércoles, declara ante el tribunal de Gürtel como testigo y lo más probable es que ese mismo día el Parlament apruebe su reforma del reglamento para poder declarar la independencia en 48 horas y sin debate. El jueves se dará a conocer los datos del paro (EPA) del segundo trimestre. Como colofón, el viernes Mariano Rajoy compartirá con los españoles su ya tradicional balance de fin de año.

Así, se celebran citas importantes en los tres ejes sobre los que pivota la política española hoy: corrupción, independentismo, paro. En todos los casos a Rajoy la agenda le viene dada: por los jueces, por el Parlament y por la EPA. Lo único que ha decidido Moncloa es la fecha para hacer el balance del año, y precisamente por eso en un primer vistazo puede parecer que la semana no es la ideal. Sin embargo, Rajoy tiene ante sí una inmensa oportunidad para presentarse como un presidente del Gobierno que controla la situación. Y esto tiene mucho que ver con una correcta gestión de la comunicación.

Si ante el tribunal de Gürtel el presidente del Gobierno titubea, es altivo o no se acuerda, dará munición a la oposición, que no dudará en cargarle el mochuelo de Correa, Bárcenas y compañía. El escándalo Gürtel no es menor. Si, como el día que declararon los ex secretarios generales, la frase más escuchada es «no me acuerdo, no me consta», a Rajoy se le van a echar encima. Pero si, en cambio, Rajoy se muestra colaborador, tranquilo y transparente puede dejar sin argumentos a la oposición. Jugará un papel importante en este asunto el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, magistrado serio y sobrio que con toda seguridad no permitirá circos ni acosos en la Sala. Por tanto, cómo le vaya a Rajoy en la Audiencia Nacional dependerá en gran medida de sí mismo.

Desde el punto de vista de la comunicación, la coincidencia en el tiempo con el Pleno del Parlament puede darle una salida. Es sabido que el presidente considera este movimiento de los independentistas el más grave: cambiar las normas para burlar el debate es directamente pisotear el sistema democrático. En Moncloa manejan la posibilidad de que sea el presidente quien responda personalmente ante tamaña afrenta. Una comparecencia contundente puede ser excelente movimiento para callar a quienes le demandan una mayor contundencia (y ya de paso orillar el espacio que los medios den a su declaración en el caso Gürtel).

Y el jueves, la Encuesta de Población Activa (EPA) -que a tenor de la entrevista al ministro De Guindos de ayer en estas páginas apunta a que va a ser «histórica»- es una excelente oportunidad para que Rajoy se luzca derribando con datos el mito de presidente de los recortes. ¿Qué mejor puesta en escena que entregando las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo-precisamente- a caras conocidas y populares como los deportistas Pau Gasol y Teresa Perales, al gran Tico Medina o a la queridísima Paloma Gómez Borrero? Poner su rostro al buen dato es una maniobra muy hábil.

Se anuncia pues sobredosis mediática de Rajoy. Por el contrario, la oposición esta semana estará ausente y en fuera de juego. Del presidente depende, en gran medida, si ese caudal de asuntos importantes le arrastra y le desgasta o si, por el contrario, se va de vacaciones mostrando transparencia frente a Gürtel, fortaleza frente al independentismo y resultados ante el paro. La agenda le ha venido dada, pero la oportunidad es única. Cuestión de liderazgo.