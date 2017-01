Los críticos de Ciudadanos se organizan para lograr compromisarios en la próxima Asamblea General

Los críticos de Ciudadanos se organizan de cara a las elecciones internas que el partido celebra para elegir a los compromisarios de cara a la próxima Asamblea General. Los próximos 18 y 19 los afiliados pueden presentar sus candidaturas para ser elegidos compromisarios y el 21 y 22 de enero se efectúan las votaciones.

El colectivo crítico que ha logrado mayor notoriedad es TranCsparencia. Portavoces de este grupo señalan a ABC que consideran un «éxito rotundo» lo que han logrado en la fase de votación de enmiendas en las agrupaciones de toda España. Des las 864 enmiendas que ha aprobado un grupo de trabajo para realizar un proceso de filtraje para evitar reiteraciones.

De ese total de enmiendas, 80 de las que han aprobado los afiliados son suyas. En TranCsparencia delebran especialmente que alrededor de toda España, en 41 agrupaciones se han aprobado enmiendas a la totalidad de estatutos e ideario. Más concretamente, en 21 de las agrupaciones con la que cuenta Madrid capital, en 13 de ellas se han aprobado enmiendas a la totalidad.

«Para nosotros este proceso era importante también para conocer el grado real de implantación que teníamos», indica un portavoz de este colectivo. Y en ese sentido muestran su satisfacción por haber sacado adelante enmiendas en once comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y Valencia.

Desde TranCsparencia aseguran que están en condiciones de presentar candidaturas para lograr compromisarios «en todas las comunidades autónomas». Se muestran optimistas tras la votación de las enmiendas: «Tenemos un apoyo por encima del que nosotros nos podíamos imaginar». Y creen, por tanto, que sería «razonable» que eso se traduzca en un número importante de compromisarios.

Creen que esa representación debería ser semejante al apoyo recibido en la votación de enmiendas. O algo más. «Tendría que ser superior al 10% porque no hay voto negativo», en referencia a que en el proceso de enmiendas se introdujo el concepto de «voto negativo», fórmula que echó para atrás muchas de sus propuestas y que han denunciado por considerar que en muchas agrupaciones no se explicó bien el sistema de votación y que se usaron «criterios dispares».

No obstante, reconocen que no pueden aventurar un número de compromisarios porque esta votación «se hace mediante el voto telemático», un sistema que en su manifiesto han denunciado como poco fiable. De hecho una de sus propuestas es que todos los procesos de votación se realicen mediante el voto en urna. «No confiamos en él y no otorga las mínimas garantías».

Sí reconocen desde este grupo que van a buscar un trabajo complementario con otros movimientos críticos como ValoresCs: «Mantenemos una relación más que fluida», reconocen desde TranCsparencia, aunque explican que el único escollo es el posicionamiento ideológico ya que este otro grupo «sí ha llegado a un consenso claramente socialdemócrata» mientras que ellos están centrados en las cuestiones de democracia interna: «Pero de cara a las enmiendas de estatutos va a haber acuerdo seguro entre nosotros».