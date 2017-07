El acercamiento entre el PSOE y Podemos de las últimas semanas a nivel nacional podría ser entorpecido por las relaciones entre ambas formaciones en Extremadura. El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publicó ayer la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del secretario general del PSOE, como coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación.

El nombramiento no parece gustar a Podemos Extremadura, que el mismo día del anuncio registró una solicitud de información sobre la designación del hermano del líder socialista. El secretario general de Podemos en la comunidad, Álvaro Jaén, acusó a la Diputación de haber creado «un puesto que no existía», además de constituir unas bases de acceso «que no exigían tan siquiera el título de profesor de música, sino que era solo valorable».

En el proceso de selección, denunció también Jaén, «no existía un tribunal», sino que la prueba de acceso consistía en una entrevista personal. «El resultado de esa entrevista para un puesto que hasta la fecha no existía, sin baremación de puntos y sin tribunal, ha dado como resultado la elección de David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez», aseguró el líder de Podemos en Extremadura, que argumentó que el registro de la solicitud de información servirá para exigir que la Diputación justifique la creación del puesto de alta dirección.

Jaén anunció que también han pedido «las actas de las reuniones de ese tribunal que no existe, que son sencillamente lo que haya acordado esa diputada delegada con la directora del área», así como «la puntuación detallada» de los 11 candidatos que se presentaron al concurso junto al hermano del secretario general del PSOE. El líder de Podemos Extremadura aprovechó el anuncio para criticar la labor del PSOE en la comunidad, acusando a la formación de haberse convertido en una «agencia de colocación de amiguetes».

«¿Tiene que emigrar?»

El PSOE se mostró contundente en la defensa del nombramiento del hermano de Sánchez y cerró filas en torno a la decisión. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ayer se encontraba en Madrid asistiendo a la reunión de la Ejecutiva Federal, negó que el puesto se hubiera creado «ad hoc» para David Sánchez. «Eso no es cierto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento». La Diputación de Badajoz también publicó un comunicado para defender la decisión, asegurando que el puesto fue creado en noviembre de 2016 y que en el proceso seguido se respetaron los principios de «publicidad, igualdad, mérito y capacidad». Junto a Fernández Vara se posicionó el secretario de Organización del PSOE y número tres de la formación, José Luis Ábalos. «¿Cuál es el problema? ¿Ser hermano, concursar a un puesto, no emigrar?», se preguntó Ábalos.

El portavoz del PP de Badajoz aseguró que «habría que preguntarse si el nombramiento responde a una contraprestación por incluir a Fernández Vara en la Ejecutiva socialista».