La decisión de Ciudadanos de elevar al Pleno de esta tarde su proposición de ley de lucha contra la corrupción ha generado un malestar mayúsculo en el resto de los grupos de la Cámara Baja. PP, PSOE y Podemos se sienten prácticamente traicionados por la formación naranja en lo que interpretan como un intento de monopolizar la lucha contra la corrupción puesta en marcha en el Parlamento.

El movimiento de Ciudadanos ha causado este efecto porque todos los grupos parlamentarios han comenzado a buscar juntos medidas para poner fin a esta lacra en el seno de la nueva comisión para la calidad democrática, contra la corrupción, para las reformas institucionales y legales constituida en el Congreso. Un órgano que la Cámara Baja ha puesto en marcha a petición, precisamente, de Ciudadanos y que está profundizando en una parte de sus trabajos a través de la subcomisión para la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad de las autoridades independientes y la protección de la figura del denunciante. Este segundo órgano también fue impulsado por la formación naranja. Prácticamente todas las áreas que serán debatidas mañana en el Pleno del Congreso tienen ya previsto su estudio y búsqueda de soluciones en alguno de estos dos órganos parlamentarios.

Argumentos de Ciudadanos

Fuentes del PP critican así que el guión de esta ley es el mismo que tienen por delante estos dos órganos y critican una «búsqueda permanente de medallas» en Ciudadanos mientras fuentes del PSOE consideran que lo lógico hubiera sido «dejar trabajar» a la comisión dado que los temas a tratar son «nucleares» y requieren de un análisis profundo. Fuentes de Podemos coinciden y admiten sin ambages que el movimiento de Ciudadanos «no ha gustado nada» a la formación. Advierten de que tendrán que hacer ahora «movimientos en la comisión» que ayer no quisieron desvelar.

La formación naranja es consciente de la irritación que ha despertado su decisión en el resto de los grupos.Pero fuentes de la misma creen que procede en realidad del enojo de verse adelantados en la estrategia. Defienden así su movimiento subrayando que si de verdad se pretende acabar con la corrupción y proteger a los denunciantes es necesario empezar a trabajar. No obstante, no hacen comentario alguno cuando se les recuerda la existencia y el objetivo de la comisión para la calidad democrática.

Aprobación en el Pleno

Aunque el malestar contra Ciudadanos es elevado, la formación sí confía en que los grupos apoyarán la toma en consideración aunque no ha negociado con ninguno. El actual momento político y la creciente preocupación de la ciudadanía por la corrupción hacen muy difícil de explicar cualquier votación en contra de una iniciativa con aroma a regeneración democrática. La proposición de ley de Ciudadanos aboga por introducir nuevos mecanismos de protección a los denunciantes, aumentar los medios de prevención, control y castigo así como elevar la transparencia de la Administración Pública. También propone la creación de una autoridad independiente de la Integridad Pública para controlar a las autoridades y al personal del sector público y, entre otras cosas, el refuerzo de las limitaciones para la designación como cargo público.

Reproches al texto

No obstante, los grupos sí harán constar su malestar durante el debate. Algunas de las críticas que lanzan al texto es que contiene medidas que ya están recogidas en la legislación, como la imposibilidad de que condenados o inhabilitados por corrupción puedan convertirse en representantes públicos y que no resuelve conflictos como en qué momento procesal un investigado debe dejar el cargo. También critican el elevado número de cambios legales que exigen los 25 artículos y 20 disposiciones que plantea la propuesta de Cs. Así, aunque el texto sea aprobado, la formación no saldrá a hombros del Pleno.