La crisis en el Gobierno balear tras la dimisión del vicepresidente por su viaje al Caribe sigue sin cerrarse El partido del dimitido Biel Barceló, MÉS por Mallorca, propone a Bel Busquets como relevo, en un clima de gran división interna en el seno de la formación ecosoberanista

Josep María Aguiló

Seguir Palma de Mallorca 15/12/2017 09:56h Actualizado: 15/12/2017 09:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cúpula de MÉS por Mallorca ha decidido esta madrugada —tras una reunión de gran tensión interna— proponer a su coportavoz en el Parlamento balear, Bel Busquets, para asumir la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico y la Consejería de Turismo, en sustitución de su compañero de formación Biel Barceló. Cabe recordar que Barceló dimitió el pasado miércoles de ambos cargos tras las críticas recibidas por su reciente viaje gratis total a la República Dominicana. Su renuncia se produjo después de que el lunes hubiera trascendido que la pasada semana Barceló disfrutó de unos días de descanso en la localidad de Punta Cana, invitado por el programa deportivo «Fora de Joc» («Fuera de Juego»), de la radiotelevisión privada mallorquina Canal 4. El traslado en avión y la estancia en un hotel de la isla caribeña fueron sufragados por la principal empresa patrocinadora del citado espacio.

Tras conocerse la marcha de Barceló, todo apuntaba a que la actual consejera autonómica de Servicios Sociales, Fina Santiago, sería la persona propuesta para sustituirle. Santiago es también miembro de MÉS por Mallorca y cuenta además con una muy buena imagen política. Aun así, su posible designación fue vetada desde el principio por el «núcleo duro» de esta formación ecosoberanista, conformado por varios dirigentes del Partido Socialista de Mallorca (PSM). Cabe recordar que MÉS por Mallorca nació de la confluencia del PSM y de Iniciativa Verdes, que era una escisión de Izquierda Unida. El hecho de que Barceló y Busquets sean militantes históricos del PSM y de que Santiago proceda de Iniciativa Verdes fue un elemento decisivo en el mencionado veto a la consejera de Servicios Sociales. Busquets es, además, la actual secretaria general del PSM.

La reunión de la cúpula de MÉS por Mallorca se inició ayer por la noche y se prolongó por espacio de cinco horas, lo que evidenció una situación de clara división interna y de falta de capacidad para proponer un nombre consensuado como sustituto de Barceló. Por otra parte, no está claro que la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, acepte este viernes la propuesta de que Busquets pase a ser la futura vicepresidenta y consejera de Turismo. Armengol hubiera preferido que fuese Santiago la persona designada por los ecosoberanistas para ser su «número dos» en el Ejecutivo regional, integrado por cargos del PSOE y de MÉS por Mallorca.

Con independencia de cómo se resuelva ahora esta crisis, es posible que Armengol tenga que enfrentarse en breve a otro problema, si Podemos solicita finalmente entrar a formar parte del Ejecutivo autonómico. Al inicio de la actual legislatura, la formación morada optó por dar sólo un apoyo externo al Gobierno regional. Ahora, sin embargo, Podemos valora la posibilidad de integrarse en el Govern. Este cambio de estrategia política no cuenta con el apoyo ni del PSOE ni de MÉS por Mallorca, que consideran que faltando apenas un año y medio para las próximas elecciones autonómicas no tendría sentido una remodelación en profundidad en el Ejecutivo isleño sólo para satisfacer los deseos de la formación morada.

Las explicaciones de Barceló

Por su parte, Barceló ofreció ayer una rueda de prensa de despedida, en la que señaló que asumía «toda la responsabilidad» por la controversia suscitada por su viaje al Caribe. En ese sentido, indicó que su marcha era «lo mejor» para el «proyecto político» de MÉS por Mallorca y para la «imagen» del Govern. El exvicepresidente reiteró que siempre consideró el viaje a Punta Cana como un desplazamiento de carácter privado, si bien dijo que entendía las críticas recibidas. En ese contexto, recalcó que desde la Consejería de Turismo «no ha habido jamás ningún trato de favor» a nadie. Barceló anunció que seguirá como diputado hasta la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de 2018 y que luego se tomará un «tiempo de reflexión» para decidir si abandona o no la actividad política.

A principios de esta semana, cuando surgieron las primeras críticas por el citado viaje, desde el entorno de Barceló no se consideraba inicialmente que se hubiera cometido ninguna posible irregularidad. Así, fuentes oficiales de la Consejería de Turismo habían explicado el martes que el director del programa «Fora de Joc», Juan Antonio Bauzá, había invitado a ir a la República Dominicana a varios colaboradores habituales de ese espacio, entre ellos Barceló, gran aficionado al fútbol y socio del Real Mallorca.

La estancia en Punta Cana había trascendido públicamente gracias a una fotografía subida a Instagram por el director de «Fora de Joc». En la imagen se veía a varias personas —entre ellas Barceló— a punto de comerse una paella. Otra circunstancia que había sido también criticada en este asunto era que Barceló no participó en el programa de «Fora de Joc» que se grabó en la propia República Dominicana. El vicepresidente había iniciado además el controvertido viaje el pasado 5 de diciembre, el mismo día en que el Parlamento balear debatió y aprobó con polémica la Ley de Urbanismo.

Todas esas circunstancias provocaron que el pasado miércoles tanto Armengol como la mayor parte de los dirigentes de MÉS por Mallorca calificasen como «error» ese desplazamiento al Caribe y recalcasen que un cargo público no puede aceptar «regalos» de esas características. Por su parte, el portavoz de Podemos en el Parlamento regional, Alberto Jarabo, había exigido a Armengol que destituyera a su «número dos». Desde la oposición, tanto el presidente del PP balear, Biel Company, como el portavoz de Cs en la Cámara autonómica, Xavier Pericay, habían pedido el miércoles por la mañana la dimisión del entonces aún vicepresidente. Sólo Proposta per les Illes (PI) optó por no solicitar su renuncia. Al ver que no tenía apoyos, Barceló presentó su dimisión el miércoles por la tarde en una reunión extraordinaria de la ejecutiva de MÉS.

Un legado polémico

El legado político que deja el ya exvicepresidente fue valorado ayer de forma ambivalente por parte de diversos representantes del sector turístico. Así, si bien se elogió la gran y reconocida capacidad de trabajo de Barceló, también se recordó que el año pasado el Govern reimplantó la controvertida «ecotasa». Posteriormente, en julio de este año, el Parlamento balear aprobó modificar la Ley de Turismo, esencialmente para intentar acabar con el alquiler turístico ilegal.

Por otra parte, en estos últimos meses Barceló se había visto afectado de manera indirecta por dos casos de corrupción que supusieron la dimisión de dos colaboradores directos suyos. Se trata del caso Contratos y del caso Cursach. Además, en septiembre y en noviembre Barceló había evitado «in extremis» ser reprobado por la Cámara regional por el caso Contratos, en el que se investiga la presunta adjudicación irregular de varios contratos menores, por parte del Govern, al coordinador de la última campaña electoral de MÉS por Mallorca, Jaume Garau.

Por lo que respecta al reciente viaje gratis total de Barceló al Caribe, contravenía el Código Ético del Govern y también el de MÉS por Mallorca. Así, en el capítulo 5 del Código Ético del Ejecutivo regional se señala que «se tiene que evitar la aceptación de cualquier obsequio que pueda conducir a la situación real, potencial o aparente de conflicto de interés». En cuanto al Código Ético de la formación ecosoberanista, en el artículo 13 se indica que «los cargos electos y de confianza de MÉS por Mallorca no aceptarán regalos de ninguna persona y/o institución o empresa relacionada con la Administración, considerando como regalo cualquier donación de dinero o artículos de valor monetario superior a 50 euros, favores, descuentos y préstamos».