Luis P. Arechederra

El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha admitido este viernes en la Audiencia Nacional que nueve empresarios contratistas de la administración pública pagaron servicios electorales prestados al Partido Popular de Valencia en tres campañas de 2007 y 2008. Este reconocimiento de Crespo, que se encuentra en prisión condenado a trece años por amañar contratos valencianos de Fitur, supone admitir la financiación ilegal del PP de Valencia y secunda la versión del cabecilla de la red, Francisco Correa.

En la cuarta sesión del juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia, Crespo ha asegurado que dirá «toda la verdad» y ha aceptado responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que su abogado no ha logrado alcanzar un acuerdo a cambio de su reconocimiento de los hechos. El letrado buscaba que el Ministerio Público valorase el cambio de estrategia y suavizase su acusación: ahora mismo solicita para Crespo 22 años de prisión.

En su declaración, Crespo se ha desmarcado del «día a día» de la gestión de la Gürtel en Valencia, que ha atribuido a Álvaro Pérez, alias «el Bigotes». Por eso, Crespo ha rechazado desvelar qué persona del PP valenciano les instó a cobrar parte de los trabajos electorales a través de empresarios que no podían hacer donaciones al partido, unos pagos que se camuflaron en facturas falsas según la Fiscalía. Correa aseguró que fue Ricardo Costa, el antiguo secretario general del PPCV y también acusado en esta pieza del caso Gürtel.

Ante las dificultades para cobrar por los trabajos que realizaron para el PP en las campañas, Crespo ha asegurado este viernes que el «Bigotes» acudió incluso a Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011, a través de «gestiones directas o indirectas». Correa y Crespo presionaron a el «Bigotes» y este recurrió a sus relaciones con los altos cargos populares valencianos, también David Serra, Ricardo Costa, y Vicente Rambla, siempre según la declaración de Crespo.

«Sobre la persona concreta no puede responder. La relación con los miembros del PP la llevaba Álvaro Pérez», ha expresado Crespo. Según el número dos de la trama, el «Bigotes» se encargaba de captar negocio para el entramado en la región, donde el mejor cliente era el PP. Por esa labor, Pérez fraguó una relación con Francisco Camps, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Adela Pedrosa y David Serra, así como con toda la ejecutiva del partido y los presidentes provinciales, según ha enumerado este viernes Crespo.

Después de una pregunta del juez del caso, José María Vázquez Honrubia, Crespo ha afinado y ha señalado a Ricardo Costa. Según ha declarado, este antiguo político popular les exigió el método fraudulento de pago de los trabajos electorales porque el partido no disponía de dinero suficiente para pagar las facturas. Diez años después de que estallara este caso de corrupción, que ha marcado la política española reciente, los gestores de la Gürtel «han tirado de la manta». Crespo siempre había negado las irregularidades.

Crespo asegura que esa fórmula no le gustó, pero que no tuvieron alternativa: «Era hacerlo así o no cobrar», y lo segundo habría llevado a la firma de la Gürtel, Orange Market, a la quiebra, ha dicho. El número dos de la Gürtel defiende que los trabajos electorales (organización de mítines, publicidad en autobuses, relaciones con los medios) existieron, pero que el PP forzó que la deuda generada la tenían que asumir los empresarios.