Cospedal tendrá otro rival para liderar el PP de Castilla-La Mancha

El Comité Organizador del Congreso regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha decidido dar luz verde a las dos precandidaturas presentadas para optar a liderar el partido a nivel autonómico, encabezadas por la actual presidenta, María Dolores de Cospedal, con 2.603 avales válidos, y el presidente del PP de Puebla del Príncipe, Tomás Medina, con 106 avales válidos.

Esta decisión matiza la tomada el pasado martes, cuando en primera instancia, el mismo Comité no dio por validos 91 de los 143 avales presentados por Tomás Medina, alegando que 88 correspondían a militantes que no estaban al corriente de pago, 2 eran ilegibles y uno más no pertenecía a ningún militante 'popular'.

Medina tuvo un plazo de 24 horas para presentar las oportunas alegaciones y acreditar la validez de esos avales, y finalmente ha pasado el filtro, por lo que competirá con María Dolores de Cospedal para liderar el PP castellano-manchego.

Por parte del Comité Organizador del Congreso, Jesús Labrador ha explicado en rueda de prensa que, tras el plazo extraordinario concedido a Tomás Medina para acreditar la validez de sus avales, se rechazan sus cuatro alegaciones, pero «se hace la interpretación más favorable a la participación y se decide proclamar las dos candidaturas presentadas», todo ello «en base a favorecer la máxima participación de todos y cada uno de los afiliados del PP de la región, como siempre ha hecho el PP y como no podía ser de otra forma».

«Queremos defender ante cualquier posibilidad de duda la buena fe de aquellos afiliados que hubieran querido participar en el proceso y no hubieran podido realizar», ha indicado Labrador para explicar que se ha dado luz verde a 75 militantes del pueblo de Tomás Medina que realizaron un pago grupal para estar al día y considerarse como inscritos de pleno derecho.

En un primer momento, los avales de estos militantes eran los que se ponían en duda por ese pago grupal, pero el argumento de la organización incide en que se dan por buenos para «potenciar la participación», de manera que se conforman las dos candidaturas.

Sistema de votación

La reunión del Comité Organizador ha acordado confirmar el calendario del Congreso, y el 7 de marzo se tendrán que reunir las mesas electorales de cara a una primera vuelta de votaciones el día 10. Para la conformación de estas mesas electorales no se admitirán aquellas personas que hayan solicitado ser compromisarios, pero sí los compromisarios natos. Igualmente, cada una de las candidaturas podrán contar con un interventor en cada mesa.

De esta forma, se da por iniciada la campaña electoral pese al retraso de 24 horas motivado por el plazo otorgado de Medina para presentar alegaciones ante la primera negativa del pasado martes. La dirección del Comité Organizador remitirá una carta a todos los afiliados inscritos recordando que la votación arranca a las 18.00 horas del día 10 y durante tres horas.

La web del partido concederá espacio a ambas candidaturas, «facilitando a cada una los medios que les corresponde para poder desarrollar la información correspondiente a cada una de sus candidaturas».

Según el nuevo sistema de votación, los afiliados que deseen participar en la primera vuelta tendrán que pronunciarse por un lado por los compromisarios que desean, y en una segunda urna se tendrán que decantar por una de las dos candidaturas.

Si alguna de las candidaturas consigue en tres de las cinco provincias recabar el apoyo de más del 50 por ciento de los votos emitidos y con una diferencia superior a 15 puntos con respecto al otro candidato, se erigiría como único que optará a liderar el PP en el Congreso del día 18 en Cuenca. Si no se diera tal circunstancia, los compromisarios elegidos en esta primera vuelta votarían en segunda vuelta el día del Congreso para dirimir quién se alza por la Presidencia de los 'populares' castellano-manchegos.