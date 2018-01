ENREVISTA POR LA PASCUA MILITAR Cospedal, sobre Cataluña: «El Ejército está preparado para cualquier eventualidad» La ministra ve «digna de elogio» la ausencia de «salidas de tono» en las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal analiza en una entrevista para ABC los últimos cuatro meses del país, marcados por la crisis en Cataluña, y elogia el papel del Ejército y la ausencia de «cualquier salida de tono» por su parte. Algo que califica de difícil tarea en la actualidad. Cospedal, que valora que una solución necesita tiempo, responsabilidad y compromiso, asegura que la reforma de la Constitución solo debe acometerse para «fortalecer nuestro país, no para debilitarlo».

-¿Ha temido que se rompiera la unidad de España en estos últimos cuatro meses por la crisis en Cataluña?

-Siempre he confiado mucho en la madurez de la democracia española, aunque hay algunos que desconfiaban. Nunca se había puesto a prueba con tanta intensidad, ni se la había tensionado tanto. Creo que el pueblo español y las instituciones han funcionado y hemos dado una muestra de madurez muy por encima de lo que esperaba mucha gente. El Estado ha demostrado que sabe defenderse, los tres poderes -cada uno desde su ámbito- han actuado y se ha trasladado el mensaje de que aquí todos estamos obligados a cumplir la Ley. No hay pretexto para romper la unidad indisoluble de la Nación española. Ese mensaje era fundamental. Siempre confié que iba a ser así, pero teníamos que demostrarlo y hemos sido capaces.

-Usted se refirió a la misión del Ejército como garante de la unidad de España…

-Es que la tiene.

-También dijo que todos los escenarios están siempre previstos. En lo relativo al Ejército, ¿cómo se concretó esa previsión respecto a Cataluña?

-Yo no hubiera tenido ningún sentido de la responsabilidad, ni tampoco los mandos militares, si no hubieran estado preparados para cualquier eventualidad. Pero una cosa es estar preparado y otra es actuar. Estábamos preparados porque teníamos la obligación de estar; si no, no serviríamos para nada. A partir de ahí, también creo que el Ejército español ha dado una muestra de su altísima calidad democrática y respeto al orden civil: que no haya aparecido ningún comentario, ni ninguna salida de tono, ni ninguna actuación malinterpretada es digno de elogio, francamente. No creo que sea tan fácil conseguirla en ningún país de nuestro entorno.

-¿Es optimista respecto a la resolución del conflicto secesionista?

-La situación no es de un día concreto, viene de tiempo y requerirá tiempo. Nos compromete a todos a tener un alto sentido de la responsabilidad de lo que queremos que sea nuestro país. España no puede estar cuestionando su futuro o identidad cada cuatro años. Este es un tema donde los partidos políticos tenemos que definir un marco del que no se puede dudar. Nuestra Constitución ofrece un marco del que no se puede dudar y estar cuestionándolo cada cierto tiempo, eso me parece una tremenda irresponsabilidad. Creo como mínimo en la madurez de los grandes partidos políticos que representan la mayor parte de la sociedad. Pero creo que hay que ser perseverante, constante y tener las ideas bien claras. Y que hagamos lo que sea necesario para que no se vuelvan a vivir situaciones como las que hemos vivido. Esto sí que es una responsabilidad de todos.

Cospedal, durante la entrevista con ABC -MATÍAS NIETO

-¿Hubo injerencias extranjeras durante la crisis catalana? Usted misma fue objeto de un ataque, o broma, con aquella llamada de un falso ministro letón que sugirió que Puigdemont era un espía llamado Cipollino…

-Tengo que decirle que ese nombre de Cipollino nunca lo escuché por teléfono, pero bueno… Más allá de la broma, que ha habido injerencias extranjeras es evidente. Lo que no se puede identificar concretamente es que haya un Gobierno detrás. Que viene de determinados territorios también es evidente y negar la evidencia es absurdo. Hoy hay una parte muy importante de la defensa de los países que consiste en defenderse contra la inundación de noticias falsas, es una cuestión importantísima. Es uno de los retos que tiene hoy no solo España sino todo el mundo occidental porque se trata de poner en tela de juicio nuestro modelo de convivencia.

-España está de aniversario en 2018: los 40 años de la Constitución…

-La Constitución Española es uno de los grandes logros colectivos que hemos tenido los españoles en los últimos decenios. Y negar uno de nuestros grandes logros, que es una cosa muy española, es un disparate. Nos da un margen de maniobra y de actuación política y administrativa enorme. Creo que lo podemos aprovechar. Si alguna vez hay que hacer una reforma tendrá que ser porque la sociedad lo necesite y porque todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en qué es necesaria la reforma. Reformar por reformar o para dar solución política a un partido político, para una solución concreta o para contentar a aquellos que nunca van a estar contentos es un error garrafal. Si hay que modificar cosas, que sea para fortalecer nuestro país, pero no para debilitarlo.