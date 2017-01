Hay quienes aún no han entendido el alcance que puede tener la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el caso del asesinato de Antonio Ramírez y Hortensia González en Beasain el Día de Reyes de 1979. Lo cierto es que puede poner en marcha la investigación de centenares de casos de asesinatos de la banda terrorista ETA aún sin resolver. Con los nuevos medios tecnológicos, cruces de sumarios jamás hechos y diligencias nunca practicadas hay posibilidades de aclarar casos e identificar autores materiales e intelectuales. Todo ello pese a unos sumarios de apenas cuatro o cinco folios cerrados a las pocas semanas de los hechos y perdidos en algún sótano, acumulando polvo y agravio.

El brillante escrito presentado por el abogado Santiago Milans en nombre de la Fundación Villacisneros en contra de la prescripción de este caso de hace 38 años puede traer consigo una inmensa esperanza. Nada menos que el fin de la resignación de los familiares de 300 víctimas a los que se convenció de que estaban condenados a no saber nunca nada de quién mató a su ser querido. La Fundación Villacisneros, financiada solo con fondos privados y dirigida por su fundador y presidente Iñigo Gómez-Pineda, ha demostrado con humildad, voluntad y esfuerzo que la sociedad civil en España sí puede hacer algo importante por la maltratada dignidad y autoestima de los españoles.

Los asesinatos de ETA no fueron una anécdota a olvidar. Sino una agresión terrorista separatista que continúa por otras formas hoy en día para destruir la España unida y democrática. El Estado no estuvo a la altura entonces. Ahora todos tienen la oportunidad de cumplir. Y se debe exigir al poder gubernamental que, si no ayuda, no estorbe. Y no utilice una vez más la justicia antiterrorista, es decir la dignidad de las víctimas y de todos los españoles para cultivar complicidades. Los graves retos que España afronta exigen fuerza y mucha verdad. Aquellos jóvenes novios asesinados hacen así un nuevo y gran servicio a España