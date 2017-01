Continúa el desafío a la gestora pese a las amenazas: «Ferraz 10» seguirá afiliando a simpatizantes

Los militantes del PSOE que están detrás de la iniciativa 'Recupa Socialismo', que cuenta con una sede en la calle Ferraz, niegan que su plataforma sea «desleal» al partido e insisten en que su objetivo es promover las afiliaciones, un objetivo por el que quieren seguir trabajando sin conflictos después de que han retirado del local las siglas de la formación. Así lo han señalado a Europa Press fuentes de esta iniciativa que surgió a mediados de diciembre y que la semana pasada fue objeto de duras críticas por parte de la gestora que dirige el partido, que ha anunciado medidas jurídicas contra los impulsores, a quienes podría abrir también un expediente informativo.

Según han indicado estas fuentes, por el momento no les ha llegado ninguna comunicación de la dirección del partido después de esa advertencia, pero los militantes de 'Recupera Socialismo' consideran que no ha lugar a que se tome ninguna medida en su contra. En primer lugar, porque defienden que su iniciativa no va contra nadie. Según dicen, su único objetivo es promover y facilitar las afiliaciones al partido, a través de los canales oficiales para ello. «Nosotros no vamos a afiliar a nadie», afirma uno de los militantes que forman parte de esta plataforma.

Según explica, comenzaron a organizarse después de detectar en las redes que existían «dificultades» para darse de alta como militante en el partido. Su objetivo es ayudar a quienes se encuentren con estos problemas y, en todo caso, que el PSOE «recupere los militantes que ha perdido». «Y eso no es ninguna deslealtad», afirma este militante, que asegura que su iniciativa no está vinculada a ninguna posible candidatura al próximo Congreso ni tampoco a las plataformas que piden que ese cónclave se haga cuanto antes.

Pero, además, defienden que han «cumplido escrupulosamente» con el requerimiento de la Gestora. A su juicio, el conflicto debería haberse resuelto una vez que han retirado las siglas del partido de su local, en cuyo escaparate se podía leer 'Recupera PSOE'. También cambiaron su nombre en las redes sociales, donde ahora son 'Recupera Socialismo'. Y subrayan que lo hicieron pese a que es «la primera vez» que a un militante se le pide que no se haga uso de las siglas del partido, cuando en las redes sociales hay «multitud de cuentas» que lo hacen y «nunca» se había planteado como un problema.

«Ola de solidaridad»

Eso sí, aseguran que desde la semana pasada ha crecido el número de mensajes de apoyo su iniciativa, una «ola de solidaridad» que, según dicen, les ha llegado de agrupaciones de más de 15 provincias españolas. A su juicio, ahora lo importante es resolver la «pregunta fundamental» que es «por qué hay problemas a la hora de afiliarse al partido».