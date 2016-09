El cónsul de Letonia niega, pese a la foto, que pusiera la estelada

Xavier Vinyals, a quien le fue retirada la acreditación como cónsul honorario de Letonia en Barcelona, tras exhibir en la fachada del Consulado la «estelada» el pasado 11 de septiembre coindiendo con la Diada, negó en la noche del sábado en su cuenta de Twitter haber puesto bandera alguna en la dependencia diplomática. ABC publica hoy el testimonio gráfico tomado ese día en el que puede verse claramente la enseña independentista en el balcón sobre la puerta de entrada al Consulado, en la calle Iradier, 22 de la Ciudad Condal. La «estelada» desapareció de su emplazamiento al día siguiente.

Vinyals difundió a las 23:30 del sábado, día 17, tras publicar este periódico la decisión del Gobierno, un tweet con el siguiente texto: «Mai no he posat una estelada al Consolat de la República de Letònia. Tampoc no he amagat mai les meves conviccions» (Nunca he puesto una estelada en el Consulado de la República de Letonia. Tampoco he escondido nunca mis convicciones)».

A través también de Twitter, Xavier Vinyals recibió el apoyo de la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, y del consejero de Asuntos y Relaciones Instiotucionales, Exteriores y Transparencia, Raúl Romeva, quien afirmó:«El Estado quiere vetar a todo aquel que no piensa como él. Pero no podrá vetar la voluntad democrática de un país».