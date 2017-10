El día que el consejero Rull dijo que el lunes volvería como ministro de Cataluña «Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por lo que continuaréis haciendo y el lunes mi voluntad es venir aquí y ya no ser un consejero de la Generalitat de Cataluña», aseguró el viernes

El pasado viernes, con el fervor independentista en ebullición, el entonces consejero de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, dio un discurso al personal de la consejería que dirigía y en el que se postulaba para volver, ya el lunes, como uno de los ministro de la república catalana.

Con sus palabras, Rull no sólo esperaba volver como ministro, sino que además no se daba como cesado. «Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por lo que continuaréis haciendo y el lunes mi voluntad es venir aquí y ya no ser un consejero de la Generalitat de Cataluña, sino poder ser un ministro de la nueva república catalana», suscribió el político.

El discurso terminó con los aplausos de los suyos, como se puede comprobar en el vídeo que grabó y subió a su cuenta de Twitter el secretario nacional de la ANC, Pere Grau.