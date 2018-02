El Congreso volverá a frenar la derogación de la prisión permanente PSOE y PP vuelven a pedir una semana más de plazo para reflexionar el cambio

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid 05/02/2018 20:58h Actualizado: 06/02/2018 03:46h

La Mesa del Congreso aceptará esta mañana prorrogar de nuevo el plazo del trámite de ampliación de enmiendas para la derogación de la prisión permanente revisable. Esta vez ha sido el PSOE el primero en solicitar una nueva prórroga semanal, la octava desde que el 14 de noviembre el texto entró en esta fase parlamentaria. Y el PP ha seguido la iniciativa socialista dada su apuesta por el mantenimiento de la prisión permanente revisable. Ambas fuerzas controlan la Mesa del Congreso por lo que la petición será atendida y la prisión permanente revisable seguirá, de momento, en compás de espera.

La estrategia del PP, y más ahora tras el anuncio del Gobierno de endurecerla, es dilatar en lo posible su tramitación parlamentaria en un intento de que la derogación no llegue a aprobarse en esta legislatura. Si se convocaran elecciones generales y se disolvieran las Cortes antes de que la demolición de la prisión permanente hubiera sido aprobada definitivamente por el Congreso, la iniciativa decaería y el PNV –impulsor de la misma– debería volver a ponerla en marcha partiendo de cero. La aritmética parlamentaria, descuenta del PP, no será tan favorable a la oposición por el declive de Podemos y puede que la derogación no volviera a ponerse en marcha. No es ningún plan descabellado ya que, por ejemplo, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, sigue paralizada en el trámite de enmiendas desde hace un año, con 27 prórrogas entre el texto general y el articulado.

El PP necesita que cada semana uno de los tres grandes grupos quiera prorrogar la ampliación de enmiendas. Hasta ahora lo ha conseguido. No hace falta que sea siempre el mismo partido pero los populares requieren del apoyo del PSOE, Ciudadanos o Podemos para seguir alargando los plazos. Después del caso Quer, la aceptación social de la prisión permanente revisable ha alcanzado su punto álgido y su derogación se ha convertido en un punto incómodo para los grupos de la oposición. Públicamente, solo Ciudadanos ha modulado su rechazo a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la izquierda. Pero a puerta cerrada, el PSOE reconoce que prefiere esperar hasta que la polémica mediática y social antes de volver a impulsar el proyecto, pese a que ayer dio buena muestra de oponerse al endurecimiento que promueve el PP.

En el caso de que no fuera así y los tres grandes grupos de la oposición decidieran llevar la derogación al siguiente trámite, el PP aún podría seguir con su estrategia de ralentización ya que comenzarían el proceso de enmiendas al articulado con fase de prórrogas semanales.