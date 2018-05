El Congreso da luz verde a endurecer los delitos de terrorismo Los viajes a países no controlados por terroristas y la falsedad documental entrarán en el Código Penal

El Pleno del Congreso aprobará el jueves la toma en consideración de una proposición de ley del PP para engrosar la lista de delitos de terrorismo e incluir como nuevos tipos penales los viajes al extranjero para colaboración con banda terrorista, aunque tengan lugar en territorios no controlados por ninguna organización de ese tipo, como se preveía hasta ahora.

El grupo parlamentario que dirige Rafael Hernando recoge así la directiva europea en la materia, proponiendo su transposición e incluyendo el aumento de la pena máxima para los dirigentes de una organización o grupo terrorista en un año, hasta los 15, y que la inhabilitación durante el tiempo de la condena se endurezca hasta el grado de «absoluta», frente al grado «especial» previsto ahora.

El texto tipifica también como delito terrorista la falsedad documental cuando se comete con ese tipo de fines y extiende también la responsabilidad penal de las personas jurídicas a cualquier tipo de delito de terrorismo. El Código Penal hoy solo prevé esta responsabilidad para los delitos de financiación del terrorismo. Una vez que el Pleno del Congreso apruebe la toma en consideración, la proposición de ley iniciará su tramitación parlamentaria y pasará a la comisión donde se iniciará el trámite de enmiendas. La tramitación completa puede extenderse entre nueve meses y un año si hay acuerdo.

El debate sobre la proposición de ley tuvo lugar ayer en el Pleno del Congreso con un saldo agridulce para el PP ya que aunque reunió los apoyos para sacarla adelante, los grupos de la oposición le afearon la pretensión de acometer una reforma del Código Penal, una ley orgánica, a través de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, es decir, sin acudir a los informes correspondientes de los órganos consultivos y sin consultar, en el caso de la lucha contra el terrorismo, con otros partidos políticos.

«Han incumplido algo tan básico como es el pacto de estado que sirvió para luchar contra ETA. Se habla de modificaciones nucleares, como la alteración del delito de terrorismo. Es muy delicado, no insulten a las instituciones», advirtió el diputado del PSOE Juan Carlos Campo Moreno. Desde Ciudadanos, también criticaron las formas de los populares a la hora de transponer directivas de la UE: «Tenemos que afearle al Grupo Popular que le permita al Gobierno utilizarlo como una marioneta para introducir esto como una proposición de ley. Votaremos a favor, no cabe otra cosa, no sin antes constatar que este Gobierno muestra poco compromiso con las directivas europeas: transpone poco, mal y tarde», explicó Marcial Gómez.

No en vano, la proposición de ley engloba otras directivas comunitarias de distintas materias e incluso recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Así, en el ámbito de los delitos de capitales el texto defendido por el PP tipifica como infracciones penales en los casos graves las operaciones con información privilegiada, la comunicación ilícita de este tipo de información, la manipulación de los mercados e incluso los actos de incitación, complicidad y tentativa de estas operaciones. El blanqueo de capitales, el cohecho y la malversación también deben entrar, según la proposición de ley, en el Código Penal. El texto también incluye disposiciones contra el tráfico de órganos humanos, agravando las penas en supuestos de especial reproche como la intervención de sanitarios o en razón a la consideración de la víctima, y explicitando los supuestos de actuación de las organizaciones criminales con el mismo tratamiento que los delitos de trata de seres humanos. La proposición de ley regula también los delitos de corrupción en los negocios, jurados y árbitros.