El Congreso prorroga una semana más el debate de la prisión permanente revisable sin el PSOE El PP pregunta a Robles qué fue de su compromiso de mantener varada la tramitación hasta que dictaminara el TC

La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes ampliar una semana más el plazo de enmiendas parciales a la derogación de la prisión permanente revisable con los votos de PP y Ciudadanos. Sin embargo, no ha solicitado ampliar este proceso el PSOE, pese a que los socialistas habían manifestado su voluntad de esperar hasta que el Tribunal Constitucional dictamine sobre la constitucionalidad de la pena.

La portavoz socialista, Margarita Robles, había asegurado la pasada semana que existía «un acuerdo tácito» entre el PSOE y el PP para dejar aparcado este debate hasta que se pronunciase el TC. La posición que defendían los socialistas era la inadecuación del momento para abordar el debate en el Pleno, y tras la celebración de éste la voluntad era dilatar este proceso en el trámite parlamentario.

Sin embargo, fuentes de Ciudadanos y el portavoz del PP, Rafael Hernando, han confirmado que en la primera oportunidad que el PSOE ha tenido para pausar este debate ha decidido no hacerlo. «Habría que preguntarle a Margarita Robles qué fue de su compromiso», aseguran desde la dirección de Ciudadanos. Mientras que Hernando ha recordado que si este debate se produjo la pasada semana fue «porque el PSOE no pidió prórroga de enmienda a la totalidad y Cs nos dejó privados de la mayoría que podía hacer que ese debate se retrasara».

Ahora, en el trámite de enmiendas parciales Hernando ha negado que exista una estrategia conjunta con Ciudadanos, pero lo cierto es que hoy ambos han coincidido en solicitar enmiendas parciales. Con esos cinco votos en la Mesa son suficientes para ampliar una semana más la prórroga, pero esta solicitud de ampliación tiene que reiterarse cada siete días durante los periodos de sesiones.

«Me parece sorprendente que en la Mesa no pida prorroga después de estar toda la semana pasada acusándome a mí y al PP de que habíamos quebrantado un acuerdo tácito en esta materia», ha criticado Hernando. «Le pido que se aclare y no mienta y que en un asunto como éste no pretenda eludir sus responsabilidades», ha continuado, visiblemente molesto.

Tras acusar al portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, de «hacer un papelón» en el debate al acusar a las víctimas de estar manipuladas por el PP. «Rompió la cortesía parlamentaria y todo lo demás son malas excusas», ha asegurado, antes de considerar «preocupante» la posición de los socialistas ante la prisión permanente revisable dado que cuenta con el apoyo mayoritario de los votantes.

Tras el desgaste que ha supuesto este debate para el PSOE, la dirección ha decidido cargar la responsabilidad de mantener parada esta derogación en PP y Cs, los partidos que quieren frenarla. «Son ellos los que tienen que asumir las consecuencias de ese debate», ha defendido Robles, que ha defendido que el PSOE «no va apresentar ninguna enmienda».

En cuanto a las críticas de Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José Bretón, al PP por acudir a la manifestación celebrada el pasado domingo en Huelva en apoyo a la prisión permanente revisable , Hernando ha subrayado que su partido fue invitado a la movilización como lo fue también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que decidió no acudir.

«Vamos donde se nos invita» ha insistido el portavoz popular. «No hay politización», ha remachado, recordando que el 80 por ciento de los españoles apoya la prisión permanente para que cuando una persona comete «crímenes execrables y es condenada, los epsñaoles tengamos la seguridad de que está rehabilitada» antes de salir de la cárcel.