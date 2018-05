El Congreso pide al Gobierno que reevalúe las 16 leyes vetadas de Podemos La Mesa califica los textos después de que el grupo volviera a registrarlos

El Congreso reenviará al Gobierno 16 proposiciones de Ley impulsadas por Podemos y vetadas anteriormente por el propio Ejecutivo por razones presupuestarias para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración de las mismas, así como su conformidad o no con su tramitación. La Mesa de la Cámara Baja ha calificado este martes por la mañana esas iniciativas y ha acordado su publicación y remisión al equipo de Mariano Rajoy, que dispondrá de treinta días para negar expresamente su conformidad con la tramitación, fundamentando cada uno de sus vetos en la implicación del texto de un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos de las cuentas en curso.

Pero esta vez tendrá que asegurarse de que esos argumentos cumplen estrictamente las nuevas exigencias establecidas por el Tribunal Constitucional, si quiere evitar el riesgo de que la Mesa del Congreso levante después esos vetos. No en vano, el TC ha considerado que este órgano del Congreso tiene el deber de controlar que los vetos del Ejecutivo no solo no sean arbitrarios sino que demuestren que las proposiciones de Ley vetadas ocasionarían una disminución de ingresos o un aumento de los gastos de los Presupuestos aprobados.

Hasta ahora, Ciudadanos había brindado al Ejecutivo su apoyo para el mantenimiento de la inmensa mayoría de los vetos. Pero fuentes de la formación naranja reconocen que ese respaldo «a priori» ha saltado por los aires tras la última sentencia del TC y que cada veto del Gobierno será ahora examinado de manera independiente para determinar si procede aceptarlo o no. En principio, parece complicado que Ciudadanos vaya a apoyar ninguna de las 16 proposiciones de ley impulsadas de nuevo por Podemos.

Pero el Ejecutivo tendrá que demostrarlo dentro del plazo. Si expiraran los treinta días y no hubiera expresado su no conformidad con alguna de las 16 proposiciones de ley de la formación morada, ese texto seguiría adelante con su tramitación y sería elevado al Pleno para su toma en consideración. Eso mismo le ocurrió ya a Moncloa con la proposición de ley de Podemos para elevar el gasto de los ayuntamientos con superávit, cuyo veto fue registrado por el Gobierno cuatro minutos tarde e inadmitido por la Mesa. El texto continuó su tramitación y fue debatido y tomado en consideración por el Pleno, contra la voluntad del Ejecutivo. Hoy continúa su trámite en la Comisión de Hacienda.

Desde Podemos han elevado su presión sobre los de Rivera para que dejen de sostener los vetos del Gobierno. Cuando volvieron a registrar las 16 proposiciones, los de Iglesias pidieron expresamente a Cs que «deje trabajar» al Congreso de los Diputados, y que, si está en contra del contenido de las propuestas, las rechacen durante su previsible votación en el Pleno, pero que no continúen vetándolas para que esos debates no tengan lugar.

Fuentes de la formación aseguran que, según lo dispuesto en la doctrina constitucional, sus proposiciones no pueden ser vetadas porque se refieren a presupuestos futuros, y no al presupuesto corriente, que se encuentra prorrogado. Por ello, los de Iglesias esperan que Ciudadanos «acepte esta doctrina».