El Congreso crea una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair diez años después de la tragedia La iniciativa parte de Unidos Podemos, a raíz de una solicitud de la asociación de víctimas, y ha contado con el apoyo del PSOE. El PP se abstiene y Ciudadanos vota en contra porque consideran que ya no es posible dirimir responsabilidades políticas sobre un suceso acaecido durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Víctor Ruiz de Almirón

El Congreso de los Diputados acogerá una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008 en el Aeropuerto de Barajas y en el que fallecieron 154 personas. La Junta de Portavoces ha dado esta tarde luz verde a esta propuesta de Unidos Podemos, que ha contado con el apoyo del PSOE. El PP se abstiene y Ciudadanos ha votado en contra.

Los socialistas acceden así a que se reabra una cuestión acaecida bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministra de Fomento Magdalena Álvarez. En el mes de noviembre se registró esta petición después de la solicitud de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022.

Al apoyarla dos grupos parlamentarios, la comisión sale adelante. El PP se ha abstenido porque se opone al uso recurrente que se está haciendo esta legislatura de la figura de las comisiones de investigación, pero su portavoz, Rafael Hernando, ha dicho que su grupo no iba a oponerse porque la propuesta surgía de las víctimas y porque entienden que algunas cuestiones «no quedaron suficientemente esclarecidas».

No obstante, Hernando no termina de entender qué responsabilidades políticas se pretenden esclarecer en estos momentos. «No me voy a convertir en el defensor de Magdalena Álvarez», ha dicho Hernando, «que supongo que será la que venga a dar explicaciones».

Un argumento similar han utilizado desde Ciudadanos para defender su posición en contra. «Creemos que es defraudar las expectativas de los afectados», denuncia a ABC Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario. «Esto está ya judicializado. Aquí se dirimen responsabilidades políticas y aquí no las vemos. El informe determinó que el accidente fue a causa de una serie de errores humanos. Esta Comisión no va a poder cambiar el fallo judicial», explica Gutiérrez, que diferencia este caso del accidente del Alvia en Angrois en 2013: «Creemos que no es igual que en el Alvia donde debía de haber sistemas de seguridad o de aviso que no funcionaron o que no estaban instalados pese a estar licitados y adjudicados. Hay por tanto responsabilidades políticas que investigar pero en este otro caso no las vemos».