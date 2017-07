Una conferencia de Joan Tardá en Rota provoca reacciones encontradas

«¿Qué hace un murciano que vive en Cádiz en Madrid hablando con un catalán?», fue la respuesta de Joan Tardá a Fulgencio López Nicolás cuando le abordó a las puertas del Congreso después de la sesión de investidura de Mariano Rajoy, para invitarle a dar una conferencia en el Foro Plural «Torre de la Merced», fundado en el 2011 en Rota (Cádiz), «donde está la Base Naval».

Un año después, ese encuentro fortuito, se materializa este jueves 27 de julio con la presencia del diputado nacional de Esquerra Republicana de Catalunya en el Palacio Municipal Castillo de Luna con la charla titulada «¿Derecho a decidir? 1º de octubre en Cataluña», que terminará con un espacio de preguntas de los asistentes.

El objetivo de Tardá es «explicar lo que ha ocurrido estos últimos años en Cataluña para que haya un incremento del independentismo», que él achaca «al fracaso del Estado español al no reconocerse como un Estado plurinacional». Así cómo centrarse en lo que «pretendemos que ocurra, así como sus consecuencias».

«En un Estado de Derecho, hasta los más radicales tienen su espacio»

Reacciones dispares

Los comentarios a la asistencia de Tardá alal Día han sido desde la incredulidad a la «vergüenza», hasta dar la enhorabuena a los organizadores «por una apuesta decidida y valiente», porque «en un Estado de Derecho».

Desde el que no se quiere perder a este «soldado catalán, que nos sale a los españoles más caros que cualquier contingente desplegado por esos países lejanos donde nuestras Fuerzas Armadas se baten el cobre de verdad», al «no se marchará sin insultarnos». Los que llaman a la movilización para «demostrar a este separatista que en Rota queremos una Cataluña española», o los que no se extrañan de que «esos catalanes suspiren por independizarse», cuando las opiniones vertidas recogen expresiones como «Impresentables», «Secesionistas», «Equipo de desinfección», «Destructores», «Emoticono de la caca», «sujeto», «Puigcercos», «ladrones», «separatistas», etc. Y los que aprovechan para hacer una crítica velada a la Base Naval de Rota: «No permitimos que venga un separatista, y tenemos una valla metálica que rodea el pueblo».

Participantes en una manifestación por la independencia de Cataluña - EFE

Casi todos se muestran contrarios «a la independencia unilateral de Cataluña», y les interesa oír al diputado nacional de ERC, que «históricamente ha defendido esa postura independentista desde el diálogo político». Algunos le recuerdan que «si algún día se votara la independencia de Cataluña, lo más coherente es que participaran todos los españoles», recalcando que «tienen un negocio con la independencia más grande del que tenía el señor Pujol».

El portavoz de ERC en el Congreso es consciente de que sus postulados pueden provocar reacciones encontradas –y llevarse «más de un improperio a pesar de su amabilidad y predisposición»–, comentando a la organización del evento de que «es posible que tengáis problemas de seguridad».

Otegi dijo sentir «envidia sana» por el proceso de independencia de Cataluña

Tardá participará en el Foro Plural, un día después del acto de precampaña delque se celebra en el Teatro Principal de Lleida junto a, coordinador general de Bildu, titulado «Catalunya & Euskadi. Dos països, un objectiu». Otegi reconoció sentir «envidia sana» por el procés independentista catalán cuando fue recibido con todos los honores en el Parlament de Cataluña por la presidenta de la cámara Carme Forcadell y diputados de la CUP.

No es la primera vez que Tardá muestra su apoyo a Otegi. En febrero de 2016 le visitó en la cárcel de Logroño antes de su salida, definiéndole como una «persona comprometida con la paz y la reconciliación».