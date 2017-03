Así fue la conferencia en inglés de Zapatero en Oxford

Decía Juan Manuel de Prada en un artículos titulado «El hombre que entendía inglés», publicado en ABC en diciembre de 2010: «Dicen los informantes yanquis que Zapatero "no habla inglés, pero pensamos que podría entenderlo". El inglés de Zapatero, aprendido en dos tardes como sus nociones de economía, le sirve para entenderse en sueños, como al alcalde de Villar del Río interpretado por Pepe Isbert en Bienvenido míster Marshall».

No parece importarle al expresidente del Gobierno, que ha decidido hacerlo lanzarse a la piscina ni más ni menos que en Oxford. El socialista fue invitado el pasado jueves a la prestigiosa universidad británica para dar una conferencia sobre la «Europa Post-Brexit y el futuro de la globalización», dentro del programa «The Madariaga Series. Bringing Spain to the Spotlight», que patrocinan la propia universidad, el Magdalen College y la Oficina para Asuntos Científicos y Culturales de la Embajada de España.

El inglés fue siempre, como para la mayoría de los jefes del Ejecutivo español, una asignatura pendiente para él. Sin embargo, desde que abandonó la Moncloa lo ha ido puliendo en charlas y conferencias, muchas de ellas como presidente del consejo asesor de la fundación alemana para promoción de la paz Instituto de Diplomacia Cultural. Vean y juzguen por ustedes mismo.