«Como alguien saque el tema del «proceso» por Navidad me levanto de la mesa» El director del diario digital «e-Notícies» es independentista con los pies en el suelo. Llevaría carbón a todos los «palmeros» que han rodeado a Puigdemont

DANIEL TERCERO

BARCELONA 15/12/2017 02:33h

Periodista, director del diario digital «e-Notícies» e independentista con los pies en el suelo. Les llevaría carbón a todos los «palmeros» que han rodeado a Puigdemont: «Ellos son tan o más responsables» de la situación política que se vive en Cataluña. Lamenta que el «procesismo» no haga utocrítica y amenace con volver a empezar.

–¿Por qué hay que votar?

–Porque nos jugamos el país. Nunca unas elecciones habían estado tan abiertas.

–¿Cataluña tiene remedio?

–Empiezo a creer que no. Cada vez que hemos planteado un órdago al Estado (1640, 1714, 1934, 2017) lo hemos perdido. Quizás Max Weber tenía razón: las minorías nacionales sin Estado se dedican a crear riqueza. Ahora hay mucha gente que vive del cuento.

–¿Tiene claro su voto?

–Mire, yo estoy a favor de la independencia de Cataluña, pero este país necesita un revolcón electoral. El «procesismo» no sólo no ha hecho autocrítica sino que amenaza con empezar de nuevo. Tras el revolcón habrá que reconstruirlo todo desde los cimientos. También el catalanismo y el soberanismo.

–¿Cuál es la primera medida que debería adoptar el nuevo «president»?

–Ser el presidente de todos. Habrá que recoser el país por dentro. Rehacer también los puentes con Madrid. E incluso con el resto del Estado. Vaya usted a vender un producto catalán por fuera de Cataluña. Hasta ha descendido el número de turistas españoles.

–¿Qué es lo peor que ha hecho el actual «Govern»?

–Engañar a la gente. En palabras de un dirigente de ERC, que ahora va de cabeza de lista por Tarragona, nadie con «dos dedos de frente» se creía esto de la independencia. Y lo de las estructuras de Estado era una fantasmada. Lo peor es que los mismos que han montado el cirio ahora repiten. Como si no hubiera pasado nada.

–¿Y lo mejor?

–Sólo han hecho una cosa: cerrar la cárcel Modelo de Barcelona. El mérito es del exconsejero Carles Mundó. Aunque tampoco me cuadra: si ha sido tan fácil no entiendo por qué no la ha cerrado algún predecesor suyo en el cargo de consejero de Justicia.

–¿Cómo se imagina Cataluña dentro de un año?

–En política todo es susceptible de empeorar. Dudo que las elecciones del próximo 21 de diciembre arreglen nada. La sociedad está dividida por la mitad. Y el independentismo ha quemado una oportunidad histórica. Retrocederemos como país una o dos generaciones. Además, estamos perdiendo el tren de la revolución tecnológica.

–¿Hay vida más allá del debate independentista?

–Yo me he encerrado en mí. Mi único consuelo es escribir. Pero es que con los «procesistas» no se puede discutir. Siempre quieren tener razón.

–¿Hablará de política en la cena o comida de Navidad?

–Como alguien saque el tema del «proceso» por Navidad me levanto de la mesa. El otro día estuve a punto de mandar a paseo a un familiar.

–¿Quién se merece que los Reyes le traigan carbón?

–A Puigdemont, el primero, por no convocar elecciones. Nos habríamos ahorrado muchos disgustos. Pero también a todos los «palmeros» que nos han conducido hasta aquí. Ellos son tan o más responsables.