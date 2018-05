Ciudadanos y PSOE plantan a Colau en el Congreso para hablar sobre restringir los alquileres abusivos La alcaldesa de Barcelona se reúne con el PP y Unidos Podemos en la Cámara Baja para pedir que no se vete la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para transmitirle a los grupos la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de limitar el precio de los alquileres abusivos. Tanto Unidos Podemos como el PP han mantenido una reunión con la regidora, algo a lo que se han negado el PSOE y Ciudadanos.

Según ha explicado la alcaldesa al término de los encuentros con los grupos, ni los de Rivera ni los de Sánchez han atendido su solicitud. «Tengo que lamentar que el grupo de Ciudadanos, a pesar de que contacté hace un mes, es decir, con tiempo suficiente, y lo pedí por carta formal desde la Alcaldía de Barcelona, me ha respondido que considera que no tiene que reunirse con la alcaldesa de Barcelona para nada», ha relatado. Fuentes cercanas a la alcaldesa han explicado que tras recibir la carta, el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, respondió con otra misiva argumentando que con quien se tenía que reunir Colau es con la representante de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, y no con el grupo en el Congreso.

Además de emplazar a la alcaldesa a mantener una interlocución a nivel municipal, Girauta destacó las diferencias en política de vivienda que mantenían con la gestión del ayuntamiento y criticó la «demora en los plazos para ejecutar las inversiones de vivienda y que los delitos de usurpación de viviendas y pisos se han incrementado un 300 por ciento», entre otros asuntos.

«Entiendo que Cs cree que con una ciudad que tiene un grave problema con los alquileres no tiene que hablar, y no una ciudad cualquiera, sino la capital de Cataluña y la segunda ciudad del Estado. Me pregunto para qué está Ciudadanos en el Congreso ¿Es que a Cs no le importa la ciudad y los vecinos de Barcelona?, ha insistido Colau.

La regidora ha asegurado que más allá de la negativa de los de Rivera, lo que le ha sorprendido es que el PSOE también se haya negado a mantener una reunión. «Tampoco entiendo que el PSOE no tenga ni un cuarto de hora para recibir a la alcaldesa de Barcelona y hablar de un tema tan urgente. Espero que haya rectificación y que podamos tener esta conversación lo antes posible», ha manifestado.

Colau le ha pedido al PP que no vete la proposición registrada en marzo por Unidos Podemos para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías de acceso a la vivienda, y que se basa en dos grandes medidas: la ampliación de la duración de los alquileres (de tres a cinco años) y la limitación de los aumentos abusivos. «Ahora mismo uno de los problemas principales de las grandes ciudades de todo el Estado es que el alquiler está descontrolado, con una subida de precios del 20 y del 30 por ciento, subidas abusivas que amenazan la vida de nuestras ciudades y que expulsan no solo a los más vulnerables, sino también a las clases medias, jóvenes, trabajadores y familias», ha enfatizado la alcaldesa.

Aunque en la reunión los populares se han mostrado, según Colau, «abiertos a hablar del tema», la alcaldesa ha asegurado que el PP le habría transmitido que consideran que hay que flexibilizar el mercado de la vivienda. «Nosotros insistimos en que hay que parecerse a Europa y no tratar a la vivienda como una mercancía cualquiera. No puede ser que el PP inisita en la misma fórmula que nos llevó a la burbuja inmobiliaria y a la ruina. Aunque discrepamos en el fondo, tienen que entender que hay millones de ciudadanos afectados», ha zanjado.