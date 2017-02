Ciudadanos trata de arrancar compromisos al PP en aforamientos y limitaciÃ³n de mandatos

PP y Ciudadanos vuelven a reunirse esta tarde en el Congreso de los Diputados para tratar de impulsar algunas de las medidas que ambos partidos pactaron en el acuerdo de investidura. Aunque los de Albert Rivera tratan de apretar el acelerador para dar muestras de que se han cumplidos todas sus exigencias, lo cierto es que con el mes de febrero expira el plazo de los tres primeros meses de legislatura (concediendo que enero no es hábil parlamentariamente) en los que tendrían que haberse implementado las seis condiciones previas que exigió al PP antes de negociar el acuerdo final con 150 compromisos para la investidura de Rajoy.

Aunque ayer la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que «hemos tramitado todos y cada uno de los acuerdos previos que exigimos al PP» lo cierto es que donde los naranjas ven una tramitación apenas se ha tratado de una reunión exploratoria. Y en algunos de los aspectos más sensibles existen discrepancias teóricas y también falta de fuerza parlamentaria para poder impulsarlo.

De las seis condiciones que Ciudadanos planteaba al PP para cumplir durante los tres primeros meses solo hay una en la que se pueda afirmar sin ningún género de duda que se va a cumplir. Es la condición que fijaba «acabar con los indultos por corrupción política». El 14 de febrero el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de una proposición de ley de los socialistas. Otro compromiso en el que existe algún avance es el que se refería a la necesidad de «aprobar» una nueva ley electoral. En el mes de marzo se abrirá una ponencia en el Congreso para comenzar a estudiar la cuestión.

«La intención es cumplir»

La reunión de esta tarde es una continuación de la celebrada la pasada semana. Cs pretende obtener del PP compromisos concretos en otras dos de las medidas pactadas: la limitación del mandato del presidente del Gobierno y la supresión de los aforamientos políticos. Ayer, tras la primera reunión del comité de dirección del PP tras su congreso nacional, el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo expresó sus «dudas» respecto a la limitación de mandatos.

No obstante, desde el PP se insiste en que la «intención» de su partido es «cumplir» con los compromisos adquiridos. «Todavía no tenemos una posición definida», indicó Maillo. Pero en otras ocasiones tanto Génova como el propio Rajoy se han pronunciado en contra de la reforma aduciendo que es propio de regímenes presidencialistas y no parlamentarios. Flanco en el que Ciudadanos les ataca una vez que los populares sí han apoyado estas reformas en Andalucía y Castilla y León. Maíllo planteó ayer que «en esa negociación siempre se dijo que esas dudas existían» y que eso es algo a tener en cuenta como «un elemento más del proceso de negociación». Señaló ayer Maillo que Ciudadanos impuso estas condiciones como «lentejas» (lo tomas o lo dejas). Pero para el número tres del PP en aquella negociación quedó claro que era «imprescindible» que hubiera «una suma de voluntades de otras fuerzas políticas». PP y Ciudadanos ni siquiera alcanzan la mayoría absoluta, cuestión que se convierte en la principal fragilidad negociadora de Rivera.

En algunas cuestiones, como la supresión de los aforamientos políticos, se requiere de reforma constitucional, lo que requiere unas mayorías todavía más amplias. La única solución que tiene Cs para forzar al PP es plantear llevar las cuestiones al pleno y aprobarlas con el resto de la oposición. Pero entre los de Rivera, PSOE y Podemos tampoco existe una postura común sobre la cuestión. Sí lograrían estar de acuerdo para impulsar la comisión de investigación sobre la financiación del PP, otro de los puntos en los que tampoco existe acuerdo sobre cómo impulsarlo. Pero Cs se encuentra con el inconveniente de que no existe costumbre de que en el Congreso se abran más de dos comisiones de este tipo a la vez. Aunque no está escrito. Ese «cupo» ya se cumple con las comisiones sobre Fernández Díaz y el rescate bancario.