Ciudadanos supera a Carmena y le arrebata la alcaldía con el apoyo del PP

La Alcaldía de Madrid, como la Comunidad, también huele a cambio. En este caso es Podemos, o su marca local, Ahora Madrid, quien está a un paso de dejar el sillón del poder. El hundimiento del Partido Popular en la capital de España beneficia a Ciudadanos, que se erige como primer partido municipal, empatado en concejales con Ahora Madrid, pero por delante en votos, lo que le sitúa en posición de ventaja para obtener la primera Alcaldía de España, según refleja la última encuesta de GAD3 realizada para ABC. El actual pacto entre socialistas y populistas sería inviable en este momento, y solo un acuerdo de centro-derecha sumaría una mayoría absoluta para llegar a Cibeles.

Ciudadanos sería el ganador de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, con un 29,1 por ciento de estimación de voto, casi 18 puntos más que en 2015, y 17 concejales, 10 más que en las pasadas elecciones. El partido naranja empata con Ahora Madrid en número de ediles, pero le supera en votos, un dato que es fundamental en los municipios. La ley electoral establece que si ningún candidato obtiene mayoría absoluta en la votación es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos en el municipio.

La encuesta de GAD3 refleja un solo acuerdo viable ante las elecciones municipales de mayo de 2019: el de centro-derecha, entre Ciudadanos y el PP. Los populares, que ganaron en 2015 por la mínima pero no pudieron gobernar por el pacto entre Ahora Madrid y PSOE, retroceden 13,2 puntos en estimación de voto, hasta el 21,4 por ciento, y se quedan con 13 concejales, frente a los 21 de las últimas elecciones. Los partidos de Albert Rivera y Mariano Rajoy sumarían 30 ediles, suficientes para gobernar, ya que la mayoría absoluta en el Ayuntamiento madrileño se sitúa en 29.

El escenario en Madrid podría no ser tan catastrófico para el PP, pese a su evidente caída, si en el acuerdo con Ciudadanos busca un intercambio de cromos en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Con los resultados de la encuesta en la mano, el centro-derecha gobernaría cómodamente las dos instituciones, y podría ser el avance de lo que ocurra meses después en las elecciones generales, frente a una izquierda sin potencia para remontar. En estos momentos Ahora Madrid ve cómo sus posibilidades de seguir controlando el Ayuntamiento de la capital se van esfumando.

Se lo juega todo a la candidatura de Manuela Carmena, y de hecho si consigue empatar con Ciudadanos en número de concejales sería más por la simpatía que merece la alcaldesa en algunos sectores de la capital que por méritos de la formación, o conglomerado de plataformas que se esconden detrás de la marca electoral.

Podemos cae en toda España, también en la Comunidad de Madrid, y solo resiste, a duras penas eso sí, en la capital: baja del 31,9 por ciento de votos en 2015 a una estimación del 28,2 por ciento, 3,7 puntos menos. Y sus 20 concejales actuales se quedarían en 17.

El auténtico drama de Podemos es que ya no podrá pactar con nadie para seguir en el poder. Hace tres años, pese a perder las elecciones, quitó la Alcaldía al ganador, el PP, gracias a un pacto con el PSOE. Pero ahora ese acuerdo no serviría, pues populistas y socialistas solo sumarían 27 concejales, dos menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Su única esperanza sería superar a Ciudadanos en número de votos, solo le separa 0,9 puntos a favor del partido naranja, y cruzar los dedos para que los de Rivera no sean capaces de sellar ningún acuerdo.

En este escenario, el PSOE queda instalado en la irrelevancia municipal madrileña. Subiría tímidamente respecto a las pasadas elecciones, con un 16,5 por ciento de estimación de voto y 10 concejales, 1,2 puntos y un concejal más. Pero su problema es que le darían muy poco juego. Con su socio actual, Ahora Madrid, no podría pactar porque no llegarían a la mayoría necesaria, y lo mismo le ocurriría con Ciudadanos. Tampoco podría mirar, en su caso, al Partido Popular. Son 10 ediles socialistas con los que nadie contará.