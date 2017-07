«Ciudadanos, con Rivera, es el hijo político de Rajoy»

Ciudadanos ha vivido un goteo de bajas en la Comunidad Valenciana desde que entró en las instituciones tras las elecciones autonómicas de 2015. En total, han sido 34 los cargos públicos que ya no militan en el partido, la mayoría de ellos concejales. Una quincena de éstos fueron expulsados durante los primeros meses de legislatura por no seguir las directrices de la dirección nacional y pactar en Ayuntamientos con fuerzas con un componente nacionalista como Compromís.

Desde el congreso nacional, han sido ocho las personas que han abandonado las siglas. Entre las salidas más importantes se encuentran las de cuatro diputados en las Cortes Valencianas: el que fuera portavoz, Alexis Marí, además de David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo. A finales de junio anunciaban su paso al grupo de no adscritos por discrepancias con el ideario del partido, sobre todo tras el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del PP.

Lo cierto es que la situación a nivel interno resultaba insostenible. La dirección nacional decidía destituir a Marí como portavoz por falta de confianza tras la renovación de la Ejecutiva y sus continuos ataques a Albert Rivera han desembocado en la ruptura total. Junto a la eurodiputada Carolina Punset, fueron los dos cabezas más visibles del denominado como sector crítico, que incluso planteó la posibilidad de presentar una candidatura contra Rivera para liderar el partido (aunque finalmente no fraguó).

En declaraciones a ABC, el que fuera portavoz parlamentario remarca que «algunos venían a cambiar las cosas, pero no han cambiado nada». Su sustituta en las Cortes, Mari Carmen Sánchez, remarca que estas últimas salidas se deben únicamente a «una decisión personal» y que no comprende que haya gente «que ahora no se sienta identificada con el ideario del partido».

¿Qué cree que está pasando en Ciudadanos para que haya tantas salidas?

Pienso que se crearon unas muy buenas expectativas de que se había creado algo realmente creíble, algo palpable, algo nuevo por lo que valía la pena luchar e intentar cambiar las cosas. Obviamente con todo lo que ha estado sucediendo en cuanto a congreso nacional en el cual (y después de haber concurrido a varias elecciones) nos acostamos siendo socialdemócratas o socioliberales, y nos levantamos de forma sorpresiva liberales. Prometimos estar muy separados de las políticas del PP y de no apoyar bajo ningún concepto a Rajoy como presidente del Gobierno y la sensación que hay es que Ciudadanos con Albert al frente ha pasado a ser el «hijo político» de Rajoy. Ni lo primero se puede despachar diciendo que es un «simple cambio semántico», no he visto eso en ningún partido en Europa, ni lo segundo es aceptable cuando escuché a Albert por activa y por pasiva decir que con Rajoy «ni a tomar café». Estos cambios de rumbo que son continuos, dan un sensación creo al ciudadano de que no hay definición, de que vamos donde conviene dependiendo de las encuestas, y eso desde luego creo que no le ha gustado a muchísimos afiliados.

¿Cómo piensa que afecta al mensaje del partido de cara al ciudadano?

El mensaje como decía más arriba es confuso. ¿Como se puede entender que Albert diga que va a decir no al Concierto y Cupo Vasco/Navarro y luego apruebe unos presupuestos generales del Estado que machacan a unas comunidades en beneficio de otras?. ¿Acaso son compartimientos estancos? ¿No es todo la misma "caja"? Es simplemente incompatible. Un mensaje loco. Un masaje de si, no y todo lo contrario. Es un todo y un nada. Se vende que se ha realizado un trabajo extraordinario con los PGE y en cambio en la CV no se aporta casi nada en infraestructuras. ¿El principio básico y fundamental de C-s no era el de la igualdad entre todos los españoles independientemente de donde residiesen?. Pues lo han aplicado de una forma muy extraña. El ciudadano cuando le preguntas por C-s te responde, al menos a mi, que es un partido «veleta» nada claro. Hay posicionamientos prometidos en campaña electoral que no se cumplen, tanto a nivel local, autonómico y estatal. Sobre los acuerdos con el sector de la dependencia ha sido un horror –que no un error–. Se apostó por recuperar los ingresos anteriores a 2012 –años de crisis y recortes– y en vez de ingresar más de 400 millones de € no se han ingresado más que 70. Un verdadero fraude que nos echan en cara muchas personas que confiaron nosotros también en este sector. Si a todo esto le sumas una pésima gestión interna, con prácticas que se han ido conociendo y que seguramente seguirán saliendo a la luz pública, el resultado es un crecimiento desmedido con una gestión malísima. Lo que ninguna empresa con buenos resultados quiera tener. Se ha primado el servilismo, el palmerismo, y sibuanismo a la calidad, al buen trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, y lo peor de todo es que cuando he hablado con algún ex compañero del comité ejecutivo se da por asumido todo eso. Increíble, a la vez que inaceptable. Si uno se da cuenta quien compone el consejo general, o consejo de dirección uno se da cuenta que son todos los cuadros de las estructuras del partido, es decir el «aparato». Nadie que discrepe, nadie que se atreva a levantar la voz. Si la levantas eres «lapidado» simplemente «ardes en la hoguera» primero la del olvido y segundo en la de las prácticas viejunas para hacerte desaparecer del mapa dentro del partido. Una verdadera asquerosidad.

Destacar para reflexión. Un portavoz del Ayuntamiento de Alicante –Jose Luis Cifuentes–, un portavoz de la diputación de Alicante –Fernando Sepulcre–, un diputado nacional por Castellón –Domingo Lorenzo– se ha ido avergonzado-directamente, un portavoz de la diputación de Valencia –José Enrique Aguar–, ahora 4 diputados autonómicos, eso a nivel autonómico. ¿Eso se ha visto en algún otro partido? Pregunto… ¿a que se debe? ¿Eso representa la regeneración política?

Un tipo en la ejecutiva de C´s a nivel nacional que se pavoneaba un mes antes de incorporarse que Carolina Punset era una transfuga, y que C´s era el PP, y que a él no le gustaba hacer ese tipo de política. Pues ahí lo tienen. A disfrutar. Votando un no rotundo a la unión con C´s el día 5 de septiembre de 2014. Y mirando y riéndose de los 8 o 10 compañeros que votabamos que sí. Desde luego Rosa Díez acertó pero de lleno. Nunca un tipo pudo llegar a tanto ni un partido a menos. Una pena.

En lo puramente político ningún apoyo desde el minuto 1, porque estaba ya todo el pescado vendido. Se apostó por el de las collejas. Por esa seriedad que da y esa lealtad que imprime ese tipo de perfiles, que «aman profundamente» la comunidad valenciana. La conocen perfectamente, la «han defendido siempre», de vergüenza, que no queda.

Ciudadanos ha pasado del no es no, al no quizás. Podría ser sí es sí a finalmente un no lo dudes Mariano. Albert se compara con Macron cuando él es el hijo político de Rajoy. Macron ha apostado por incorporar a su gobierno lo mejor de la socialdemocracia, de lo liberar, de los verdes. Una visión mucho más amplia de la política y mucho más inteligente. Albert y su equipo ha querido copiar el «edificio político» del PP, pero de seguir así lo absorberá, el PP sabe hacerlo y juega bien por la banda derecha. No se puede construir un proyecto con los escombros del PP, con personas que han sido expulsadas por faltas muy graves de ese partido. Insistir por ese «arcén» creo que es un error garrafal.

¿Considera que la estrategia a nivel nacional es la correcta? ¿En qué tendría que cambiar?

Creo que claramente es errónea, creo que debería hacerse un replanteamiento tanto el lo político, institucional, orgánico... un todo. Se miran al espejo y se ven guapos, pienso que creen que mean colonia y creo que se equivocarán. ¿Como puede ser que abandone el proyecto tanta gente, o simplemente los expedienten a capazos, por motivos tan poco serios como conversaciones privadas de Whatsapp y no sean capaces de intentar hacer un ejercicio de reflexión. Es inconcebible que se invite a salir continuamente a los afiliados y compañeros que realizan una labor institucional tal y como ellos imputaban al nacionalismo, con un «si no te gusta te vas». Imputan eso a los nacionalistas e independentistas y esa es la política que ellos mismos llevan dentro del partido.

Amenazan a un tripartito en la Comunidad Valenciana de retirar el acuerdo de gobierno en municipios gobernados por nacionalistas, socialistas y podemitas si no vetan a los «díscolos» del Parlamento valenciano, pero si no le dan voz entonces mantienen esos gobiernos ¿esto es serio o es un concurso del Club de la Comedia? Esas son las prioridades al parecer de Ciudadanos. Una garantía de desorden, sin más.

¿Se considera silenciado o cambiaría en algo sus formas de crítica?

No cambiaría nada en mi forma de expresarme. Lo que he expresado en redes sociales antes ya lo he dicho en el seno de mi partido. Otra cosa es que no guste. Pero eso de intentar silenciar a las voces críticas «es feo».

¿Qué liderazgos serían los idóneos tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana?

Sobre los liderazgos es un asunto que ya no me importa en absoluto. Ellos han apostado por lo que han apostado, pero desde luego lo que hay es de todo menos nueva política. Acciones y reacciones de lo peor de la «vieja política» y desde luego yo hubiese apostado por perfiles de calidad, gente honesta y dedicada, gente que no tenga la necesidad de vivir de la política sino para la política. Los hay, propuestas se hicieron, aceptadas obviamente ninguna. Van a lo que van.