Ciudadanos se reunirÃ¡ con el PSOE y Podemos por el Â«bloqueoÂ» del PP

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, envió ayer un aviso al PP y al Gobierno de Rajoy, al anunciar que la próxima semana su partido tiene previsto reunirse con responsables del PSOE y de Podemos. El objetivo es intentar sacar adelante aquellas medidas pactadas con el PP, pero que los populares ven complicado poner en marcha en este momento. Se trata de la eliminación de los aforamientos, de la limitación de mandatos y la comisión de investigación sobre la financiación del PP.

Rivera advirtió ayer al PP, en una entrevista en Antena 3, de que «no puede bloquear» la puesta en marcha de esas medidas, porque «no tiene mayoría absoluta», aunque parezca, dijo, que «aún no se han dado cuenta». «Lo vamos a articular con Podemos y con el PSOE, que se suma el PP, pues bien», añadió.

Rivera cree que Podemos no tratará de poner obstáculos, imponiendo un referéndum, a una reforma que acabe con el «privilegio» de los aforamientos, sino que podría ser una «reforma exprés de consenso absoluto». El líder de Ciudadanos tachó de «excusas de mal pagador» los argumentos del PP para no impulsar ya todas estas medidas y avisó de que no comparte su tesis de que no pueda haber varias comisiones de investigación a la vez. De hecho, el miércoles preguntará a Rajoy, en la sesión de control del Congreso, por qué «se opone a una comisión sobre la financiación del PP».

Pacto vigente

Rajoy, mientras tanto, mantiene la calma y no ve en peligro el pacto firmado con Ciudadanos. Al contrario, fuentes de su entorno subrayan que está «plenamente vigente», y la voluntad del Gobierno sigue siendo «cumplirlo». Más aún, desde La Moncloa se envía un mensaje a Ciudadanos, justo cuando este partido empieza a mirar a otros partidos: «Es nuestro socio preferente».

«El pacto goza de buena salud, al margen de pequeños movimientos declarativos», comentan en La Moncloa. En el entorno de Rajoy están convencidos de que Ciudadanos no pretende poner en riesgo la estabilidad de la legislatura. Pero la posibilidad de abrir una reforma de la Constitución, aunque sea exprés, para eliminar los aforamientos y limitar los mandatos, es algo que ahora mismo no entra en los planes de Rajoy, por el «riesgo» que tendría. Y este no es otro que la convocatoria de un referéndum si lo pide, como así lo ha anunciado, Podemos.

Rajoy cuenta con el partido naranja para todo. Por ejemplo, para convalidar el decreto-ley de la estiba, cuyo debate parlamentario podría retrasarse para lograr una mayoría suficiente. Ciudadanos ya ha advertido de que no apoyará el «decretazo», aunque en el Gobierno creen que se impondrá la «responsabilidad».

Respecto a la situación de Murcia y de su presidente autonómico, desde La Moncloa se pide «prudencia» y respeto a la presunción de inocencia, y se recuerda que Pedro Antonio Sánchez «ha sido objeto de una campaña de sus rivales políticos, que han utilizado los tribunales para intentar atacarle».