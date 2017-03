Ciudadanos propuso en el Congreso que los investigados dimitan cuando se les abra juicio oral

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha acusado este viernes a Ciudadanos de tener «a veces» una «doble vara de medir con la corrupción» que es «bastante curiosa», por exigir la dimisión del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, mientras apoya al alcalde socialista de Granada. También ha recordado que, el pasado verano, Ciudadanos decidió no pedir la dimisión del diputado «popular» Óscar Clavell, imputado «por los mismos delitos» que Sánchez.

Además, Maillo ha avisado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que «cuando se cae ya en la exageración absoluta no tiene ningún sentido», después de que éste sugiriese que el PP y Mariano Rajoy «protegen» a Sánchez para que no desvele información sobre la financiación del PP.

Y le ha respondido que si quiere hablar de financiación de los partidos, ya hay una subcomisión creada en el Congreso para hablar «de toda», recordando que el propio Ciudadanos también tuvo en Murcia y en La Rioja asuntos que describieron como «mala praxis o errores».

«Si quieren hablar de financiación, hablemos de toda», ha dicho en una entrevista en Onda Cero, en la que ha insistido en el argumento popular de que si hay una financiación bien conocida, es la del PP.

Iniciativa en el Congreso

Maillo también ha recordado que Cs ha presentado una proposición de ley en el Congreso en la que hablan de que los investigados deben dimitir cuando se les abra juicio oral, que es lo mismo que defiende el PP en sus Estatutos.

Y ha remarcado que la Ley de Transparencia de Murcia no obliga a nadie a dimitir, porque sería inconstitucional. «La investigación es una garantía procesal, no es una condena, y en este país se está pervirtiendo la presunción de inocencia», ha remarcado, antes de recalcar que el PP «no tiene vocación de justiciero, sino de ser justos».

En esa línea, ha insistido además en que la investigación a Sánchez no es por corrupción, y que el propio Ciudadanos, con el caso de Óscar Clavell, instauró esa doctrina de que corrupción es «cuando se mete la mano», pero no «cuando se mete la pata, en el caso de que se meta».

Pacto de investidura

En cuanto al pacto para la investidura de Rajoy, Maillo ha asegurado que «goza de buena salud» y se está cumpliendo, y ha opinado que «la sangre no va a llegar al río». Y es que, en su opinión, Ciudadanos, «pese a las cosas que dice», es «un partido responsable» que siempre subraya además la necesidad de «estabilidad».

El responsable del PP se ha expresado así después de que Rivera haya anunciado reuniones con PSOE y Podemos para intentar poner en marcha varios asuntos que el PP aceptó en agosto pero que ahora considera difíciles de aplicar: la limitación de mandatos, la supresión de aforamientos y una comisión de investigación sobre la financiación del PP.

En este sentido, Maillo ha pedido que no se confunda el pacto de investidura, con sus 150 medidas que sí se están poniendo en marcha aunque en algunas haya «interpretaciones», con esas seis condiciones previas que puso Cs para sentarse a hablar —las que él mismo bautizó como «lentejas», porque no eran negociables— y que el PP firmó «para que no hubiese terceras elecciones».