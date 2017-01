Ciudadanos presiona a Podemos para que no bloquee la supresiÃ³n de los aforamientos

«Es un tema que llevamos todos los partidos, al menos los cuatro partidos nacionales, en los programas electorales y creemos que no debería haber ninguna dificultad en aprobarlo de forma ágil y rápida en pocos meses». Así ha manifestado este martes José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, la posición de su partido respecto a la intención de Podemos de no apoyar una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos.

La formación liderada por Pablo Iglesias también se niega a respaldar ningún cambio de la Carta Magna si no se convoca un referéndum, lo que también imposibilita la aprobación de una reforma exprés para suprimir la prerrogativa. La Constitución establece que si la décima parte de los miembros del Congreso o el Senado -35 diputados o 26 senadores- solicita que las modificaciones aprobadas se sometan a referéndum, esta consulta tendrá que celebrarse. Podemos, con sus 71 escaños, tiene fuerza suficiente para impedir cualquier reforma urgente usando esta vía, que demora mucho los plazos.

En este sentido, Villegas admite que si Podemos quisiera bloquear la iniciativa, lo podría hacer, aunque asegura que no cree que la formación morada esté dispuesta a ello. No obstante, el diputado ha afirmado que «la reforma exprés tiene que ser una reforma que no lleve aparejada un referéndum, si no, no sería una reforma exprés. Y tampoco puede ir en conjunto con el resto de la reforma constitucional, como parece que ha dicho Podemos, porque entonces, obviamente, tampoco será una reforma exprés».

Si se llegara a esta situación y la formación de Iglesias insistiera en la reforma global de la Carta Magna y en convocar un referéndum, Villegas ha admitido que habría que esperar «un gran consenso» entre los principales partidos.

«Nosotros no nos hemos sentado aún a hablar con Podemos y queremos hacerlo en las próximas semanas, al igual que con el PSOE y con el PP, para ver si realmente están en esa posición de bloquear la eliminación de los aforamientos, algo que nos parecería realmente sorprendente», ha afirmado Villegas, que ha concluido con que Ciudadanos «no entendería» una discrepancia en este aspecto.