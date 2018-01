Ciudadanos presenta una enmienda a la totalidad contra la derogación de la prisión permanente revisable La formación naranja contraataca al PP con la prisión permanente revisable y se propone frenar la derogación que impulsa el PNV con una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el que se plantea el endurecimiento del acceso al tercer grado y los permisos de salida

Ciudadanos ha registrado esta mañana una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley del PNV que promueve la derogación de la prisión permanente revisable. La formación de Albert Rivera, que se había abstenido hasta ahora en este debate, asume ahora esta reforma, pese a que mantiene que el TC debe resolver las dudas respecto a su constitucionalidad. Y no solo eso, sino que en su redacción alternativa, aboga por el endurecimiento del acceso al tercer grado «de los criminales con delitos de especial gravedad».

En clave de política de partido, el movimiento de Ciudadanos sale al paso de la ofensiva que el PP está impulsando para mantener esta figura, en la que se criticaban las dudas de Ciudadanos al respecto. Desde la formación aseguran que con esta enmienda fuerzan que se debate en primer término su propuesta y no la ley del PNV.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha presentado esta enmienda que pretende «el debate en el verdadero problema del sistema penitenciario español», que para Ciudadanos es el cumplimiento íntegro de las penas. La formación liberal defiende que con el sistema actual «un condenado a cientos de años de cárcel o a prisión permanente revisable puede obtener el tercer grado y estar en la calle a los 15 años».

El texto de la enmienda apuesta por que «se garantice el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas por los crímenes de especial gravedad», apostando por reforzar «el principio de cumplimiento, no sólo íntegro, sino también efectivo de la pena, impidiendo supuestos de una penalidad real insuficiente frente a crímenes especialmente horrendos y con peligro objetivo de reincidencia».

La propuesta de Ciudadanos plantea que aquella persona que haya sido condenada a prisión permanente revisable no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de un mínimo de 20 años, y no 15 como hasta ahora. La enmienda apuesta también por «restringir aún más el acceso al tercer grado en aquellos casos en que la gravedad de la condena lo exija, en particular, cuando exista una condena por varios delitos, siempre y cuando al menos uno de ellos esté castigado con la pena de prisión permanente revisable».

Plantea también Ciudadanos establecer un régimen más restrictivo para el caso de los condenados a prisión permanente revisable «por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, o cometidos en el seno de organizaciones criminales». Un supuesto que la formación considera aplicable en el caso del terrorismo yihadista.

Además, se plantea modificar el régimen de concesión de permisos ordinarios de salida para aquellas personas que hayan sido condenadas a penas de prisión permanente revisable, de forma que solo puedan otorgarse a partir de al menos 15 años de prisión efectiva. Con la norma actual se sitúa en 8 años.

El último apartado plantea que «cuando se trate de condenados a más de 5 años de prisión por delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales, abusos sexuales o corrupción de menores» no se pueda acceder al tercer grado «hasta el cumplimiento de las 3/4 partes de la pena (y no de la mitad como hasta ahora)».