Ciudadanos forzará votaciones sobre el cupo y la financiación en los parlamentos autonómicos Villegas cuestiona a Iceta y llama al PSC a «no molestar» si no ve posible ganar. La formación presenta un programa para acabar con el proceso independentista, con guiños en política social e incentivos para el retorno de empresas

Víctor Ruiz de Almirón

27/11/2017 14:29h

Ciudadanos impulsará en todos los parlamentos regionales en los que está presente iniciativas para demandar que el Gobierno aborde la cuestión de la financiación autonómica.

Lo ha anunciado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente de la formación. El número dos de la formación naranja ha demandado una financiación «justa» y que no suponga una discriminación para ninguna región.

En esas mociones o proposiciones no de ley Ciudadanos hará constar su rechazo al modo en que se ha negociado y pactado el cálculo del cupo vasco. Ante las críticas de PP y PSOE por su posición sobre el cupo, Villegas ha asegurado que su formación entiende que el hecho difierencial no debe ser entendido como un privilegio «y eso es lo que estamos denunciando».

En esos textos que registrará en los parlamentos autonómicos Ciudadanos hará constar que consideran «razonable» el dictamen de los expertos nombrados por las Comunidades Autónomas y que se publicó en el mes de agosto.

Estas iniciativas se presentarán en los parlamentos regionales donde Ciudadanos tiene representación, es decir, que no se producirá en Navarra, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias.

Acuerdos tras el 21D

Respecto a la campaña electoral, Villegas ha insistido en socavar la fiabilidad del PSC por su pasado como muñidor de los tripartitos con ERC. Hoy se ha referido a las declaraciones de Iceta en un desayuno en las que no ha puesto como línea roja el pacto con Inés Arrimadas, al contrario de lo que hizo Sánchez la pasada semana: «A Iceta le oigo decir que no va a investir a unos o a otros. Solo es capaz de decirnos qué no va a hacer. Tienen tres semanas para cambiar ese discurso negativo. Si no rectifican lo van a hacer sus votantes».

Motivados por las encuestas, su ofensiva contra el PSC es muy contundente: «Si ellos no se ven con fuerza para ganar, que no molesten. Si renuncian a ganar, que no ponga palos en la rueda de los constitucionalistas».

No ha querido Villegas entrar a valorar cuál sería la mejor fórmula de Gobierno tras el 21D, después de que Iceta esté apuntando a un gobierno de un solo partido pero con grandes acuerdos parlamentarios. «No lo sé, pero no descartamos ninguna fórmula».

Programa electoral

Ciudadanos ha hecho público hoy su programa electoral para las elecciones en Cataluña y que presentará próximamente en un acto con Arrimadas en Barcelona.

El programa se resume en el siguiente decálogo:

1. Poner fin al procés separatista, recuperar la normalidad y la autonomía de Cataluña y trabajar por restaurar la convivencia entre todos los catalanes.

2. Implantar un Plan de Choque para el retorno de las empresas que se han ido de Cataluña por culpa del separatismo.

3. Suprimir todas las estructuras de Estado e impulsar un pacto para la priorización de las políticas sociales en Cataluña.

4. Lucha contra la corrupción: «acabaremos para siempre con la cultura del “3 per cent” en la contratación pública»

5. Bajada del tramo autonómico del impuesto sobre la renta para la clase media trabajadora. Equipararlos a la media del conjunto de España.

6. «Tendremos unos medios de comunicación públicos neutrales, plurales y al servicio de todos los catalanes».

7. Educación: «Garantizaremos una educación pública de calidad, trilingüe y donde no se politice a nuestros hijos».

8. Reducir a la mitad el paro de larga duración en Cataluña.

9. Reducir la lista de espera en la sanidad pública: «Bajaremos el tiempo medio de espera para una visita al especialista en un 20% y aprobaremos un Plan Integral para la Mejora del Sistema Público de Salud de Cataluña».

10. Infraestructuras: «Impulsaremos el Corredor del Mediterráneo como infraestructura de transporte estratégica para Cataluña, el conjunto de España y Europa»